มากสุดในยุโรป! ชาวโปรตุเกสแห่เรียนมวยไทย 600 คน โครงการมาสเตอร์ คลาส 2025
ปิดท้ายทวีปยุโรปที่โปรตุเกสสุดทึ่งคนเรียนมวยไทยทะลุเพดาน 600 คนมากที่สุดในทวีปนี้ ด้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน พร้อมสานต่อ ตั้งมวยไทยผนวกท่องเที่ยวในลิสบอน จัดกิจกรรมความเป็นไทยในโปรตุเกส ขณะที่ กกท.ขานรับ พร้อมส่งครูมวยไทยแท้ๆ มาร่วมกิจกรรมในอนาคต ส่วน “แสนชัย” สุดเซอร์ไพรส์ เจอแฟนคลับทั่วเมือง เชื่อมวยไทยตอนนี้เบียดกีฬาฟุตบอลในโปรตุเกสแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นประเทศที่ 9 จากทั้งหมด 10 ประเทศที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมโปรโมทกีฬามวยไทย โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน ได้มีพิธีเปิดโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่คลับ เดปอร์ติโว มาริสต้า เด คาร์คาเวรอส
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. ) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นูโน่ ฟิลิเป้ เฟอร์เรร่า อัลเวส นายกเทศมนตรีคาร์คาเวรอส และคาร์รอส รามจานาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและความสัมพันธ์ภายนอก ผู้อำนวยการภาคพื้นทวีปยุโรปสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งโลก (WAKO) ร่วมด้วย
กิจกรรม “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่โปรตุเกส ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการไหว้ครูมวยไทย โดย 3 ยอดนักชกแชมเปี้ยนชาวไทยนำโดย แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 และนำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ตามด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “มวยไทยโบราณ”
นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบป้าย Standard Muaythai Gym หรือ SMG เพื่อรับรองการผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท.ให้กับ 10 ค่ายมวยในโปรตุเกส ประกอบด้วย Fight Club Estoril, Fightness Studio, Prime Studio, Norte Forte, MG Team, Sporting Club Braga, Boavista Futebol Clube, Team Bad to the Bone, Gogs Academy และ Dynamite
จากนั้นได้มีการเปิดคลาสสอนมวยไทยให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมคับคั่งกว่า 600 คน โดยมี แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 และนำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ร่วมกันถ่ายทอดเทคนิคพิเศษและข้อมูลเชิงลึกแบบฉบับเฉพาะตัว ที่สำคัญพิเศษสุดกับการเปิดสังเวียนให้ผู้เข้าร่วมได้โอกาสประลองมวยไทยตัวต่อตัวกับแสนชัย ตามด้วยกิจกรรมโบนัสร่วมสนุกกับมินิเกม ลุ้นรับของที่ระลึก พร้อมลายเซ็นจากทั้ง 3 นักชกไทย
นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่มีกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสมาจัดที่ประเทศโปรตุเกส ในส่วนของสถานฑูตจะมีกิจกรรมของคนไทยอยู่แล้ว ซึ่งเราก็มีการโชว์ความเป็นไทยทั้งอาหารไทย ผ้าไทย และที่สำคัญมีมวยไทยด้วย แต่ที่ผ่านมาเราอาศัยค่ายมวยในลิสบอนมาเผยแพร่มาจัดโชว์ให้ หลังจากนี้หากมีกิจกรรมอีกครั้งก็อยากจะรบกวนขอความอนุเคราะห์รัฐบาลส่งครูมวยไทยแท้ๆ มาร่วมกับกิจกรรมของสถานฑูต
นางกนกวรรณ ยังกล่าวเสริมอีกว่า โปรตุเกส เป็นประเทศในยุโรปที่ค่าครองชีพไม่สูงมาก และทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาพักผ่อนเพราะภูมิประเทศของลิสบอนที่อบอุ่น มีบรรยากาศมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งในอนาคตก็จะนำมวยไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้มวยไทย และทางโปรตุเกสก็ยินดีจะช่วยประชาสัมพันธ์มวยไทยให้แพร่หลายในยุโรป
ด้าน นายปรีชา ลาลุน กล่าวว่า ดีใจมากที่คนโปรตุเกสสนใจมวยไทยเพราะเราตั้งไว้แค่ 300 คน แต่วันนี้ทะลุเพดานมากถึง 600 คน ถือว่าคนมาเรียนมวยไทยมากที่สุดในโซนยุโรป ซึ่งเป็นประเทศใหม่ที่เราขยายออกมาให้สุดทวีปยุโรป มียิมมวยไทยหลายพันยิมที่ลงทะเบียน ทาง กกท.ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านฑูตแล้วว่ากิจกรรมต่างๆของสถานฑูตที่มีมวยไทย ทางกกท.ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้คนโปรตุเกสได้เรียนมวยไทยได้มากขึ้น และให้คนโปรตุเกสเกิดความอยากรู้แล้วเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาต่อยอดให้ได้มากที่สุด
ขณะที่ แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม ได้กล่าวว่า ตนมองว่ามวยไทยคนในยุโรปเริ่มสนใจมากขึ้น อย่างโปรตุเกสก็ถือว่าเยอะมาก นอกจากนี้ก็ดีใจมากที่มีแฟนคลับในโปรตุเกสจำเราได้ ไม่ว่าจะร้านอาหาร หรือ โรงแรม มันทำให้เรารู้ว่ามวยไทยฟีเวอร์มากแค่ไหน ที่สำคัญคือโปรตุเกสขึ้นชื่อเรื่องกีฬาฟุตบอล แต่มวยไทยนั้นเท่าที่ได้สัมผัสและได้เห็นก็นิยมไม่แพ้ฟุตบอลเลย เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากในการมาสอนมวยไทยที่โปรตุเกส
สำหรับโครงการมวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปที่ฮ่องกง, บราซิล, อังกฤษ, สกอตแลนด์, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สเปน และโปรตุเกส นับเป็นประเทศที่ 9 จากนั้นจะเดินทางไปปิดท้ายโครงการที่ประเทศออสเตรเลีย