มวยไทยรากหญ้า ภาคใต้คึกคัก! เด่นนรา อัดคู่แข่งน็อกทะยานเข้ารอบชิง
นายสังคม ก่อเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” (AUTHENTIC MUAYTHAI) รอบรองชนะเลิศ โซนภาคใต้ ที่เวทีมวยชั่วคราวลานเก้าอี้ดำ ริมหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนางอุไรวรรณ จันทร์ลาภ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคนวงการมวยภาคใต้ พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงเข้าชมกันอย่างเนืองแน่น
โดยการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแบ่งเป็นชาย 5 รุ่น 10 คู่และหญิง 1 รุ่น 2 คู่ เพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของโซนภาคใต้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า รุ่น 115 ปอนด์หญิง กุหลาบขาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จากสุราษฎร์ธานี ชนะคะแนน น้องนีม ศิษย์ผู้ใหญ่เลาะ จากกระบี่ เข้าไปชิงชนะเลิศกับ เพชรสยาม สุราษฎร์ยิม (สุราษฎร์ธานี) ที่ชนะน็อกยก 4 เพชรน้ำหนึ่ง เกียรติกาเซ็ม(พัทลุง)
รุ่น 112 ปอนด์ชาย เดชบุรีรัมย์ ราชประชานุเคราะห์42 สตูล (สตูล) ชนะน็อกยก 3 ศิลปชัย ช.สุขมายิม(สุราษฎร์ธานี) เข้าไปชิงกับ ทวีชัย ส.สุขสม (นครศรีธรรมราช) ที่ชนะน็อกยก 4 เด่นดาวลอย ท่าแซะยาสัตย์(ชุมพร) / รุ่น 118 ปอนด์ชาย เด่นนรา ม.รวมใจเพื่อน (นราธิวาส) ชนะน็อกยก 4 เด่นสยาม ลูกภูตาจอ (พังงา) เข้าชิงไปพบกับ เพชรตรังไทม์ เกียรติไพรสณฑ์ (ตรัง) ชนะคะแนน ยอดแสนชัย รุ่งชัยสิทธิ์ (นครศรีธรรมราช)
รุ่น 126 ปอนด์ชาย พนมทวนเล็ก ศักดิ์อินเตอร์ (ระนอง) ชนะน็อกยก 4 วันเวย์ อบต.สาโรจน์ (กระบี่) เข้าชิงไปพบกับ ลูกชายเล็ก สุราษฎร์ยิม (สุราษฎร์ธานี) ชนะบาย รถบัส อีสานควนปริง (ตรัง) / รุ่น 135 ปอนด์ชาย ทายาทเอก ขุนศึกเมืองกระบี่ (กระบี่) ชนะคะแนน เพชรวิภู ราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล (สตูล) เข้าไปชิงกับ ศิษย์เอก ว.โชคอำนวย (พังงา) ชนะน็อกยก 2 สุวรรณภูมิ เกียรติไพรสณฑ์ (ตรัง) / รุ่น 147 ปอนด์ชาย แสนพยัคฆ์ สุราษฎร์ยิม (สุราษฎร์ธานี) ชนะน็อกยก 1 มังกรดำ ป.บริรักษ์ (สงขลา) เข้าไปพบกับ ชนะศึก ป.ศักดา (พังงา) ชนะน็อกยก 2 หยกขาว ช.สุขมายิม (นครศรีธรรมราช)
สำหรับศึก “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” (AUTHENTIC MUAYTHAI) เวทีต่อไป จะเป็นรอบรองชนะเลิศ โซนภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 24 กันยายน