นาบิล เปิดใจก้าวแรกสู่คิกบ็อกซิ่ง หวังล้มอิเลียส พิสูจน์ตัวเอง
ONE จัดเต็มความสนุกมอบให้แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก ในศึกใหญ่ไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 126 ยกทัพนักกีฬามากความสามารถร่วมแสดงพลังแน่นเต็มรายการ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.
ONE จัดงานแถลงข่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Press Conference ซึ่งมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมงาน โดยเหล่านักสู้ในคู่ไฮไลต์ของรายการนี้ ได้เปิดเผยถึงความพร้อมล่าสุดของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบกัน ระหว่าง อิเลียส พบ นาบิล อานาน
อิเลียส กล่าวว่า “ผมไม่รู้สึกกดดันหรือมีความกังวลอะไร แม้จะห่างหายจากสังเวียนไปนาน และการเจอคู่ชกที่สูงกว่าอย่าง นาบิล ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับผม ผมเคยเจอคู่ชกตัวสูงกว่าผมมาแล้วมากมายและก็เอาชนะมาได้ คู่ซ้อมของผมก็สูงกว่าผมทั้งนั้น ผมเข้าใจว่าสำหรับคนไทย ความสูงของ นาบิล อาจเป็นปัญหา แต่ผมไม่กังวล ไฟต์นี้ ผมมั่นใจในสภาพร่างกายมากและทุกคนจะได้เห็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของผมแน่นอน”
ขณะที่ นาบิล กล่าวว่า “ไฟต์นี้คือก้าวแรกสู่กติกาคิกบ็อกซิ่ง เพราะเป็นครั้งแรกใน ONE ผมว่าการข้ามมาชกกติกานี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขึ้นอยู่กับคู่ชกมากกว่า สำหรับ อิเลียส ผมยอมรับว่าเขาเก่งมากเพราะเคยชนะทั้ง ซุปเปอร์เล็ก และ ฮิโรกิ ผมดีใจที่ได้ชกกับคนเก่งๆ เพราะถ้าผมเอาชนะเขาได้ก็ถือเป็นการพิสูจน์ว่าผมเก่งเหมือนกัน ผมจะสู้ในแบบของตัวเองและมั่นใจว่าผมทำได้แน่นอนครับ”
ศึก ONE ลุมพินี 126 บัตรจำหน่ายหมดแล้ว โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ส่วนทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.