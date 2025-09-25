มวย

แรงกิ้งสั่น! แรมโบ้เล็ก นัดวัดความห้าว อับดุลลา ศึก ONE Fight Night 37

อัพเดตความเร้าใจระลอกใหม่ ในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โดย “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” นักสู้แข้งดุ วัย 22 ปี จากชัยภูมิ ผู้ท้าชิงอันดับ 4 แรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) ปะทะ “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” มวยหมัดคม วัย 23 ปี จากรัสเซีย ผู้ท้าชิงเบอร์ 5 ในรุ่นเดียวกัน โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต

“แรมโบ้เล็ก” กำลังคึกสุดขีด เก็บชัยรวดใน 4 ไฟต์หลัง เริ่มมองเห็นโอกาสก้าวตามความฝันขึ้นเป็นแชมป์โลก ส่วน “อับดุลลา” ร้อนแรงไม่แพ้กัน ผ่านไป 2 ไฟต์ในรายการ ONE (ใหญ่) ยังแพ้ใครไม่เป็น โดยเล็งดับห้าวนักชกเจ้าถิ่น ลุยไต่อันดับขยับแรงกิงเพื่อเป้าหมายบัลลังก์เดียวกัน

โดยก่อนหน้านี้ “อับดุลลา” เคยประกาศพร้อมชนทุกคนในแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต ก่อนโดน “แรมโบ้เล็ก” สวนกลับอีกฝ่ายไปพิสูจน์ตัวอีก 2-3 ไฟต์ ถึงคู่ควรขึ้นเป็นตัวท็อปของรุ่นได้ ซึ่งตอนนี้ ทั้งคู่ต่างเป็นตัวท็อปของแรงกิ้งของรุ่นนี้เหมือนกัน เรียกได้ว่าถูกที่ถูกเวลา เดือดแน่นอน!

“แรมโบ้เล็ก” เรียนรู้และพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ได้ชื่อเป็นคนแรกจากสังเวียน ONE ลุมพินี ที่หยิบสัญญา ONE มาได้ ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2566 ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 35 เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าตัวสานฟอร์มแรงถึงใจ ด้วยการชนะทีเคโอยก 2 “ดีมิทรี คอฟตุน” จากรัสเซีย เพิ่มสถิติเป็น 6-2 ในการขึ้นชกรายการของ ONE

ตอนนี้ “แรมโบ้เล็ก” มีความมั่นใจเกินร้อย โดยเผยเป้าหมายว่าอยากวัดชั้นกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” นักสู้อันดับ 2 ของแรงกิงรุ่นนี้เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ก่อนไต่ไปให้ถึง “นาบิล อานาน” แชมป์โลกคนปัจจุบันต่อไป แต่ด่านแรก “แรมโบ้เล็ก” ต้องหยุดความร้อนแรงของ “อับดุลลา” ลงให้ได้ เพื่อรักษาสถานะตัวท็อปของแรงกิงให้เหนียวแน่น และเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 5

ด้าน “อับดุลลา” กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดไม่แพ้กัน โดยนับตั้งแต่คว้าสัญญา ONE มาครองเป็นคนที่ 23 ของรายการ ในศึก ONE ลุมพินี 96 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขาเก็บชัยบนเวทีระดับโลกได้ 2 ไฟต์ติด เริ่มจากไล่ทุบชนะทีเคโอยก 2 “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” อดีตตัวท็อปของรุ่นในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด “อับดุลลา” เก็บแต้มชัยที่ 7 จาก 8 ไฟต์ในรายการของ ONE ได้สำเร็จ โดยขยับขึ้นมาพิสูจน์ฝีมือในรุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) และใช้เวลาเพียง 24 วินาที กดน็อกชนะ “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” จอดยกแรก ในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา โอกาสนี้ “อับดุลลา” เตรียมหวนบู๊ในรุ่นแบนตั้มเวตอีกครั้ง หวังหยุดฟอร์มฮอต “แรมโบ้เล็ก” เพื่อขยับแรงกิงและเข้าใกล้โอกาสชิงบัลลังก์มากขึ้น

ต้องจับตาดูกันว่า “แรมโบ้เล็ก” จะปราบพยศนักสู้จากแดนหมีขาวได้ต่อเนื่อง หรือ “อับดุลลา” จะทำแสบดับเสียงของกองเชียร์เจ้าบ้านให้เงียบกริบทั้งสนาม เช้าวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาดชม!

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.