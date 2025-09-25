มวย

ทุ่มสุดแรง! นักรบ ชนเดือด จาค็อบ กู้ชื่ออดีตตัวท็อป ศึก ONE Fight Night 37

ทุ่มสุดแรง! นักรบ ชนเดือด จาค็อบ กู้ชื่ออดีตตัวท็อป ศึก ONE Fight Night 37

ยกระดับความมันต่อเนื่องในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โดย “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มวยอาวุธแกร่ง วัย 26 ปี จากสุรินทร์ ท้าชน “จาค็อบ สมิธ” จอมบู๊ขาลุย วัย 33 ปี จากสหราชอาณาจักร โดยทั้งคู่จะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)

ทั้งสองคนเคยมีชื่อติดอันดับแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มาแล้ว แต่ถูกเบียดตกลงไป โอกาสนี้
“นักรบ” และ “จาค็อบ” พร้อมทุ่มโชว์ผลงานเต็มฝีมือ เพื่อชิงแต้มชัยกู้ศรัทธา และเปิดทางไต่กลับไปเป็นนักสู้ตัวท็อปของรุ่น งานนี้เตรียมลุยบู๊ไฟแลบ รับประกันเดือดแน่นอน!

“นักรบ” แสดงผลงานร้อนแรงคว้าชัยชนะ 8 ครั้งจาก 9 ไฟต์ในศึก ONE ลุมพินี ส่งผลให้คว้าสัญญา ONE มาครองสมใจเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ก่อนออกตัวในฐานะนักกีฬา ONE ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทุบชนะคะแนนเอกฉันท์ “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 พร้อมขยับขึ้นมารั้งผู้ท้าชิงเบอร์ 4 ของรุ่นในตอนนั้น

อย่างไรก็ตาม 3 ไฟต์ต่อมา “นักรบ” ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวา ล่าสุดตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อก “จ้าวเสือใหญ่
ม.กรุงเทพธนบุรี” ด้วยเวลา 52 วินาที ของยกแรก ในศึก ONE Fight Night 32 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่งให้ชื่อหลุดจากบัญชีตัวท็อป โอกาสนี้ “นักรบ” หวังกลับมากู้ศักดิ์ศรี ขอลุยอัด “จาค็อบ” ให้เด็ดขาด

ADVERTISMENT

ทางฝั่ง “จาค็อบ” ฝากผลงานใน ONE ไปแล้ว 4 ไฟต์ โดยเคยดวลกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มาแล้วถึง 2 ครั้ง เริ่มจากการเปิดตัวในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 157 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเขาพ่ายคะแนนเอกฉันท์ ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย

ล่าสุด “จาค็อบ” ขึ้นชกในฐานะเจ้าของแรงกิงอันดับ 3 และได้ขึ้นชิงบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับ “รถถัง” ที่เสียเข็มขัดจากการตกตาชั่ง ในศึก ONE 169 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแม้ “จาค็อบ” จะมีสิทธิ์ได้ครองเข็มขัดแต่เพียงผู้เดียวในครั้งนั้น แต่เขาพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ ครั้งนี้ เขาจึงหวังมาโชว์ของเต็มที่เพื่อเบิกทางหวนสู่ตำแหน่งจ่าฝูงแห่งรุ่นฟลายเวตและไต่ให้ถึงบัลลังก์อีกครั้ง

จับตาดูกันว่า “นักรบ” จะมีทีเด็ดอะไรมาสยบ “จาค็อบ” หรือจอมบู๊จากแดนผู้ดีจะปิดบัญชีเหนือนักสู้เจ้าถิ่นได้สำเร็จ เช้าวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาดชม

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.