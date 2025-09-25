ทุ่มสุดแรง! นักรบ ชนเดือด จาค็อบ กู้ชื่ออดีตตัวท็อป ศึก ONE Fight Night 37
ยกระดับความมันต่อเนื่องในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โดย “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มวยอาวุธแกร่ง วัย 26 ปี จากสุรินทร์ ท้าชน “จาค็อบ สมิธ” จอมบู๊ขาลุย วัย 33 ปี จากสหราชอาณาจักร โดยทั้งคู่จะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ทั้งสองคนเคยมีชื่อติดอันดับแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มาแล้ว แต่ถูกเบียดตกลงไป โอกาสนี้
“นักรบ” และ “จาค็อบ” พร้อมทุ่มโชว์ผลงานเต็มฝีมือ เพื่อชิงแต้มชัยกู้ศรัทธา และเปิดทางไต่กลับไปเป็นนักสู้ตัวท็อปของรุ่น งานนี้เตรียมลุยบู๊ไฟแลบ รับประกันเดือดแน่นอน!
“นักรบ” แสดงผลงานร้อนแรงคว้าชัยชนะ 8 ครั้งจาก 9 ไฟต์ในศึก ONE ลุมพินี ส่งผลให้คว้าสัญญา ONE มาครองสมใจเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ก่อนออกตัวในฐานะนักกีฬา ONE ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทุบชนะคะแนนเอกฉันท์ “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 พร้อมขยับขึ้นมารั้งผู้ท้าชิงเบอร์ 4 ของรุ่นในตอนนั้น
อย่างไรก็ตาม 3 ไฟต์ต่อมา “นักรบ” ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวา ล่าสุดตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อก “จ้าวเสือใหญ่
ม.กรุงเทพธนบุรี” ด้วยเวลา 52 วินาที ของยกแรก ในศึก ONE Fight Night 32 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่งให้ชื่อหลุดจากบัญชีตัวท็อป โอกาสนี้ “นักรบ” หวังกลับมากู้ศักดิ์ศรี ขอลุยอัด “จาค็อบ” ให้เด็ดขาด
ทางฝั่ง “จาค็อบ” ฝากผลงานใน ONE ไปแล้ว 4 ไฟต์ โดยเคยดวลกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มาแล้วถึง 2 ครั้ง เริ่มจากการเปิดตัวในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 157 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเขาพ่ายคะแนนเอกฉันท์ ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย
ล่าสุด “จาค็อบ” ขึ้นชกในฐานะเจ้าของแรงกิงอันดับ 3 และได้ขึ้นชิงบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับ “รถถัง” ที่เสียเข็มขัดจากการตกตาชั่ง ในศึก ONE 169 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแม้ “จาค็อบ” จะมีสิทธิ์ได้ครองเข็มขัดแต่เพียงผู้เดียวในครั้งนั้น แต่เขาพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ ครั้งนี้ เขาจึงหวังมาโชว์ของเต็มที่เพื่อเบิกทางหวนสู่ตำแหน่งจ่าฝูงแห่งรุ่นฟลายเวตและไต่ให้ถึงบัลลังก์อีกครั้ง
จับตาดูกันว่า “นักรบ” จะมีทีเด็ดอะไรมาสยบ “จาค็อบ” หรือจอมบู๊จากแดนผู้ดีจะปิดบัญชีเหนือนักสู้เจ้าถิ่นได้สำเร็จ เช้าวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาดชม
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.