เสือคิม ไล่น็อก เพชรบ้านใหม่ ฉลุยเข้ารอบชิงมวยไทยรากหญ้า
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศสล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” (AUTHENTIC MUAYTHAI) รอบรองชนะเลิศ โซนภาคเหนือ ที่เวทีมวยชั่วคราว ลานจอดรถสนามฟุตบอลทะเลหลวงสเตเดียม จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, นางสาวพรพิมล กันเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย และแฟนมวยไทยเข้าชมกันอย่างคึกคัก
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai เผื่อช่วยผลักดันมวยไทยให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของชาติ โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นสร้าง “นักมวยหน้าใหม่” จากทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่จำกัดชื่อเสียงหรือสังกัดค่าย เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ที่มีใจรักมวยไทยเข้าสู่วงการมวยอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
ไฮไลท์อยู่ที่รุ่น 118 ปอนด์ เสือคิม ผดุงชัยมวยไทยยิม พิษณุโลก จัดการเอาชนะน็อก เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน จากกำแพงเพชร ตั้งแต่ยกแรก ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปพบกับ ไก่ชน ศ.ประวัติเมืองออมสินยิม จากพิจิตร ที่เอาชนะน็อกยก 3 เพชรอินทร์ ศูนย์กีฬาห้วยต้ม จากลำพูน ได้สำเร็จ
ด้านรุ่น 126 ปอนด์แสนพนม ผดุงชัยมวยไทยยิม นักชกหนุ่มจากพิษณุโลก เอาชนะคะแนนเพชรดาด้า เกียรติวิทยา จากแม่ฮ่องสอน แบบเอกฉันท์ ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 27,000 บาท ส่วนเพชรดาด้า ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 23,000 บาท
สำหรับศึก “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” (AUTHENTIC MUAYTHAI) เวทีต่อไป จะเป็นรอบรองชนะเลิศ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3-4 ตุลาคมต่อไป