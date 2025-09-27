นาบิล เซ็ง เอ็นนาฮาชิ ไม่ลุกมาสู้ต่อ มั่นใจครบ 3 ยกชนะแน่นอน
ควันหลงหลังศึกมวย ONE ลุมพินี 126 คู่เอกของรายการ ในคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตอิเลียส เอ็นนาฮาชิ อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) สัญชาติเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก ขึ้นสังเวียนพบกับ นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ตัวแทนไทย-แอลจีเรีย ที่ขึ้นชกคิงบ็อกซิ่งในรายการ ONE ครั้งแรก โดยคู่นี้จบลงแบบไม่มีผลการตัดสิน เนื่องจาก นาบิล ไปเตะเข้ากระจับของ อิเลียส เต็มๆ แบบไม่ได้ตั้งใจในยกที่ 3 ทำให้ อิเลียส ลุกมาชกต่อไม่ไหว กรรมการสั่งยุติการชกแบบไม่มีผลแพ้ชนะ
นาบิล กล่าวว่า ต้องขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถชกครบ 3 ยกได้ ไม่ได้ตั้งใจจะเตะโดนกระจับของคู่แข่ง แต่จังหวะเขาถอยแล้วตัวเองกระโดดเลยทำให้โดนเต็มๆ แล้วเขาไม่ลุกขึ้นมาชกต่อ ตอนแรกคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมา
“ถึง 2 ยกแรกเขาไม่ชนะ แต่ยกสุดท้ายก็ยังมีอีก 2 นาทีที่เขาจะทำอะไรสักอย่างพลิกกลับมาชนะได้ แต่เขาไม่ลุกขึ้นมาชกต่อ ใน 2 ยกที่ผ่านมาแฟนมวยก็น่าจะดูออก ใครดูมวยไม่เป็นยังดูออกเลยว่าผลจะเป็นอย่างไร มั่นใจว่าไฟต์นี้เปิดตัวคิกบ็อกซิ่งด้วยชัยชนะแน่นอน แถมเป็นการเจอกับ เอ็นนาฮาชิ ที่ไม่เคยแพ้ใคร เป็นอันดับ 2 ของรุ่นด้วย ถ้า 2 นาทีท้ายผมไม่โดนน็อก ยังไงก็ชนะและแซงขึ้นไปรั้งอันดับ 2 ของรุ่นแน่นอน”
นาบิล ปิดท้ายว่า ถึงจะไม่มีผลแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นไฟต์ที่ไม่เหนื่อยเลยเพราะดูคู่ต่อสู้ออกทั้งหมด ทำอะไรก็เข้ามือไปหมด เริ่มติดใจคิกบ็อกซิ่งบ้างเพราะเร็วดี เสียดายที่ไม่มีผลแพ้ชนะเลยไม่มีอันดับ ไปท้าชิงแชมป์ไม่ได้