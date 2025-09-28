เปิดโบนัสบอสชาตรี แจกแล้วกว่า 345 ล้านบาท จากศึก ONE 33 เดือนที่ผ่านมา
หลังผ่านศึกใหญ่ไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 126 มาเมื่อคืนศุกร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมตัวเลขโบนัสของนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE Championship ที่ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เกิดขึ้นจากจัดศึก ONE ใน 33 เดือนที่ผ่านมา
โดยปรากฏว่า นับตั้งแต่วันแรกของศึก ONE ลุมพินี (20 มกราคม 66) จนถึงวันนี้ “โบนัสบอสชาตรี” ถูกแจกไปแล้วกว่า 345 ล้านบาท กระจายสู่มือนักกีฬาหลายร้อยชีวิตใน 155 อีเวนต์ นับเฉพาะอีเวนต์ที่จัดในประเทศ ได้แก่ ศึก ONE ลุมพินี 126 อีเวนต์, ศึก ONE Fight Night 26 อีเวนต์ และศึก ONE 3 อีเวนต์
สำหรับ “โบนัสบอสชาตรี” เป็นเงินอัดฉีดพิเศษที่ไม่ได้ระบุในสัญญา และไม่มีข้อผูกมัด แต่ให้ “ด้วยเจตนาที่ดี” เพื่อให้นักกีฬาได้ปลดเปลื้องความทุกข์ หนี้สิน กลับมามีความหวัง และมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้บนเส้นทางอาชีพ
หลักเกณฑ์สำคัญที่ “บอสชาตรี” ใช้พิจารณาให้โบนัสคือ นักกีฬาต้องมีใจปิดเกม เป้าหมายไม่ใช่การเก็บคะแนนแต่คือการหยุดคู่ต่อสู้ให้ได้ โดยต้องใช้ศิลปะการต่อสู้ได้อย่างสวยงาม และมีประสิทธิภาพ
นอกจาก “โบนัสบอสชาตรี” แล้ว ONE ลุมพินี ยังยกระดับ “ค่าตัว” ให้นักกีฬา จากเดิมที่ต้องชก 3-4 เดือนกว่าจะได้เงินเท่ากับที่ชกใน ONE เพียงไฟต์เดียว ทำงานน้อยลง ร่างกายได้พัก แถมมีเวลาให้ครอบครัว
แต่ที่หลายคนยังไม่ทราบ คือยังมี “โบนัสปิดเกม” เพิ่มต่างหากจากค่าตัว นั่นหมายความว่า หากนักกีฬาปิดเกมได้ จะได้โบนัสก้อนนี้โดยอัตโนมัติตามที่ระบุในสัญญา
นี่คือ “ยุคทองของนักมวยไทย” จากวันที่เคยถูกเรียกว่า “หมาล่าเนื้อ” วันนี้นักมวยมีฐานะ มีหน้าตาทางสังคม กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ เดินไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูป
สิ่งที่ ONE ทำอยู่ ไม่ใช่แค่ยกระดับรายได้ แต่คือการยกระดับ “ศักดิ์ศรี” ของนักกีฬา ให้เป็น “ฮีโร่” ของสังคม ประเทศชาติ และทั่วโลก
นับถอยหลังอีก 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2568 มาดูกันว่า “โบนัสบอสชาตรี” จะเปลี่ยนชีวิตนักมวยได้อีกกี่คน