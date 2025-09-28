กกท.ผนึกกำลัง เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า จัดศึก Legend Fighting Championships มวยไทยสร้างชาติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า และบลูพอร์ต หัวหิน จัดการแข่งขัน Legend Fighting Championships (LFC): มวยไทยสร้างชาติ โดยมี “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ รับหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อน “มวยไทย” สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณค่า สู่เวทีระดับโลก
การแข่งขันครั้งนี้ดึงดูดความสนใจจากแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 1,000 คน ร่วมชมผ่านสังเวียนมวยไทยรูปแบบร่วมสมัย ที่ผสานทั้ง มวยไทยคาดเชือก และ มวยไทยสวมนวม เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงต่าง ๆ ณ เวทีมวยชั่วคราว หัวหิน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดสดทั่วประเทศทาง ช่อง 8 และ ทางออนไลน์ LFC Legend Fighting Championships
ไฮไลท์การแข่งขัน เวทีแห่งเกียรติยศครั้งนี้ ได้รวบรวมสุดยอดนักมวยจากประเทศไทยและนานาชาติ มาร่วมประชันฝีมือ เป็นการปะทะกันระหว่างนักมวยไทยและนักมวยต่างชาติ ในรูปแบบมวยไทยคาดเชือกและมวยไทยสวมนวม รวมทั้งสิ้น 7 คู่ ให้แฟนมวยได้ร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันอันดุเดือด
รายละเอียดผลการแข่งขัน
คู่ที่ 1 (มวยหญิง พิกัด 54 กก.)
Negin Afshin Shahinfar (อิหร่าน) พบกับ น้องนิว ส.สุภาพ (ไทย)
ผลการตัดสิน: จบ 3 ยก Negin Afshin Shahinfar (อิหร่าน) ชนะคะแนน
คู่ที่ 2 (พิกัด 59 กก.)
Oo Nay Win (เมียนมา) พบกับ อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี (ไทย)
ผลการตัดสิน: อุดมเล็ก โชว์ฟอร์มเด็ด ชนะน็อก ยก 2
คู่ที่ 3 (พิกัด 60 กก.)
Saw Ae Shee (เมียนมา) พบกับ ฤทธิชัย ช.วชิระ (ไทย)
ผลการตัดสิน: จบ 3 ยก Saw Ae Shee ชนะคะแนนสุดมันส์
คู่ที่ 4 (พิกัด 65 กก.)
Mohsen Golali Fartotfard (อิหร่าน) พบกับ เจนภพ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ไทย)
ผลการตัดสิน: Mohsen Golali Fartotfard (อิหร่าน) ชนะน็อก ยก 2
คู่ที่ 5 (พิกัด 62 กก.)
Saw Hel Do Say (Natkhat Min) (เมียนมา) พบกับ มหาหิน ศ.นิยมทรัพย์ (ไทย)
ผลการตัดสิน: จบ 3 ยก Natkhat Min ชนะคะแนน
คู่ที่ 6 (พิกัด 60 กก.)
Reza Aliakbar Dostielmi (อิหร่าน) พบกับ กุมารทอง ศ.นิยมทรัพย์ (ไทย)
ผลการตัดสิน: Reza Aliakbar Dostielmi (อิหร่าน) ฟอร์มดุ ชนะน็อกในยก 1
คู่ที่ 7 (พิกัด 62 กก.)
Mohammed El Qarn (โมร็อกโก) พบกับ งาดำ หลงมวยไทย (ไทย)
ผลการตัดสิน: Mohammed El Qarn (โมร็อกโก) ใช้พลังหมัดจากสไตล์มวยสากล ชนะน็อก ยก 2
การแข่งขัน Legend Fighting Championships: มวยไทยสร้างชาติ ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันศิลปะมวยไทยสู่เวทีนานาชาติ สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม และสร้างชื่อเสียงประเทศไทยในระดับโลก โดยมีความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมส่งเสริมให้ หัวหิน ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
สรุปผลการแข่งขัน: ทีมต่างชาติแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมที่เหนือกว่า สามารถเอาชนะทีมไทยได้มากกว่า และคว้าถ้วยเกียรติยศ Legend Fighting Championships: มวยไทยสร้างชาติ ไปครองได้สำเร็จ
เตรียมพบกับแมทช์ต่อไปของศึก “Legend Fighting Championships: มวยไทยสร้างชาติ”วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ณ หัวหิน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์