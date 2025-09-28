ดราม่า ส.มวยไทยสมัครเล่นฯ นักกีฬาโวยปัญหาคัดตัวนักกีฬาต่อยซีเกมส์ ไม่เป็นธรรม
มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า หรือ อริศรา นุ่นเอียด โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ขอพื้นที่สะท้อนปัญหาการคัดเลือกนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เนื่องจาก ตนและเพื่อนๆคนอื่นๆ ทุ่มเทฝึกซ้อมตามระบบ
โดย มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า ระบุว่า คนละ 1 แชร์ช่วยเป็นกระบอกเสียงไห้พวกหนูด้วยนะคะ เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไป ซีเกมส์ ย้ำ!!! ไปซีเกมส์ เราได้คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปเมื่อวันที่ 21-28 เมษายน ในวันที่เค้าคัดเลือกทำมัยพวกคุณถึงไม่มาคัดละคะ!?? พวกหนูอยู่เก็บตัวซ้อม สงกรานต์เทศกาลก็ไม่ได้กลับบ้าน เพื่อที่ต้องจะอยู่ซ้อมเพื่อเข้าร่วมคัดตัวไปซีเกมส์ ไม่ได้จับฉลากเพื่อมาเป็นตัวแทนนะคะ พวกหนูทำมาตัวศักยภาพตัวเอง คัดรุ่นล่ะ 2-3-4 รอบ ยอมอดลดน้ำหนักมาเข้าระบบตามระเบียบเพื่อแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติไป ซีเกมส์ เปิด open ให้ไม่อยากมาคัด พอจะแข่งเท่านั้นละคะบอกมวยไม่เก่ง อยากหามาประลอง (อย่าเรียกประลองคะให้เรียกคัด 1 วันเป็นทีมชาติ) อย่างงี้เป็นหนูไม่ภูมิใจนะคะนี่ หรือนโยบายการพัฒนานักกีฬาที่พูดนักหนา เด็กมาจากการคัดชิงแชมป์ประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาคัดได้ แต่ไม่มา ชุดพวกหนูผ่านการชกระบบเอเชีย ระดับโลก กว่าจะมาตรงนี้ไม่ใช่ง่าย แต่ผู้ใหญ่กลับมาทำแบบนี้ อยู่ๆ ก็จะเอาคนมาแล้วให้มาคัด ชก 1 ครั้ง มันได้หรอ นี่หรอการพัฒนานักกีฬา
ทั้งนี้ในโพสต์ของ มงกุฎเพชร ยังยกเกียรติประวัติของนักมวยไทยชื่อดังหลายราย เช่น หยก พรัญชัย, เขี้ยว พรัญชัย, ธนูเพชร วสังห์ประไพ, โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม, น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ, เสน่ห์จันทร์ เครื่องดื่มหมีคอมโมโด ซึ่งล้วนเคยคว้าเหรียญทองและแชมป์จากเวทีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยืนยันถึงศักยภาพของทีมชุดปัจจุบัน
นอกจากนี้ มงกุฎเพชร ยังทิ้งท้ายด้วยคำถามว่า สายอาชีพอาจจะไม่ได้เก่งที่สุด แต่สายสมัครเล่นมั่นใจว่าเราไม่แพ้ใคร นี่ ชุดพวกหนูมันยังไม่เก่งพอหรอคะ ผู้ใหญ่
ขณะที่สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ชี้แจงกรณีการเปิดคัดเลือกนักกีฬาชุดซีเกมส์ใหม่ว่า ตามที่มีการประกาศจัด การคัดเลือกนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นใหม่ จำนวน 5 รุ่นการแข่งขัน ในวันที่ 29 กันยายน การดำเนินการดังกล่าวเป็น ไปตามดำริของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ สมาคมในฐานะหน่วยงานภายใต้องค์กรกำกับดูแล จึงมีหน้าที่เป็น “ผู้ปฏิบัติ” ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย มิใช่ผู้กำหนดนโยบายหรือผู้ริเริ่มแนวทางดังกล่าว จึงขอชี้แจงข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
โดยกำหนดการประลองใหม่บางรุ่นของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำหนดในวันที่ 29 กันยายนดังนี้
อนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในบริบทและหลักการที่ถูกต้อง บทบาทหน้าที่การคัดเลือก และเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมอบหมายให้สมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” เป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มีหน้าที่เพียงแค่ “ส่ง” นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ไม่มีหน้าที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬา และคัดเลือกนักกีฬา