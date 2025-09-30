ส.มวยสากล ผนึก ปปส. เฟ้นหาช้างเผือกเสริมทีมชาติ – ‘รุ่งรัศมี’ เปิดหัวสวยมวยยุวชน-เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปี 68
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ที่ให้งบมาจัดมวยยุวชน-เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิคภายใต้แนวคิด”เยาวชนไทยหัวใจนักสู้ ต้านภัยยาเสพติด”โดยมีเป้าหมายพัฒนาและเฟ้นหานักชกระดับยุวชนและเยาวชนฝีมือดีจากทั่วประเทศมาติดทีมชาติเพื่อต่อยอดไปโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต หลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยสากลยุวชน-เยาวชน ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปี 2568 นัดเปิดสนาม ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน
ด้าน พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ที่ให้งบประมาณมาจัดมวยยุวชน-เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกภายใต้แนวคิด”เยาวชนไทยหัวใจนักสู้ ต้านภัยยาเสพติด”โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตแก่ยุวชนและเยาวชนรวมถึงสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงค้นหาและพัฒนานักกีฬามวยสากลดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีโอลิมปิก
กำหนดการแข่งขันมวยยุวชน-เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปี 68 เริ่มวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม โดยแบ่งเป็น ประเภทยุวชนชาย 10 รุ่น ได้แก่ รุ่น 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 60 และ 64 กก.
ประเภทยุวชนหญิงจำนวน 9 รุ่น ได้แก่ รุ่น 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 57 และ 60 กก.
ประเภทเยาวชนชาย 9 รุ่น ได้แก่ รุ่น 42, 45, 48, 51, 54, 57 และ 60 กก.
ประเภทยุวชนหญิง 9 รุ่น ได้แก่ รุ่น 42, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 60 และ 63 กก.
อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้มี 39 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวมนักกีฬา 445 คน
สำหรับผลการแข่งขันวันแรก ประเภทเยาวชนชาย-หญิง(ระดับข.) รุ่น 45 กก.หญิง รัษฎากร อุธิพงษ์(รร.ยโสธรพิทยาคม) แพ้คะแนน รุ่งรัศมี เลิศผล(มวยสากลจ.ศรีสะเกษ) 1-4, รุ่น 57 กก.หญิง ปราณัสมา เกษสม (รร.ราชประชานุเคราะห์เพชรบุรี 47) แพ้คะแนน ปิ่นไหม พจนะสุข (รร.วัดทรงธรรมสมุทรปราการ) 0-5
รุ่น 51 กก. รัฎฎิภูมิ ทวีวรรณ (สกฬ.จ.น่าน) แพ้คะแนน เริงฤทธิ์ ชารีแสน (รร.สามโคก) 1-4
รุ่น 54 กก. วชรพงษ์ แซ่จ่าว (รร.ราชประชานุเคราะห์24 จ.พะเยา) ชนะคะแนน ศราวิน จุมพร (จตุรพักตรพิมาน) 5-0
รุ่น 57 กก.ชนาธิป สุกใส (รร.น้ำสวยวิทยา) ชนะคะแนน ธนทัต กัลยาณมิตร (วัดทรงธรรมสมุทรปราการ) เพชรทองคำ เกตุสุวรรณ (รร.วัดสระแก้ว) ชนะคะแนน กิตติพัทธ์เศรษฐกิจ (รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา) 4-1