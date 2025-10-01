ป.ป.ส. จับมือ ส.มวยสากล จัดการอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จับมือ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้การป้องกันและให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พล.ต.ต.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย นายวินัย รอดจ่าย อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานจัดการอบรมบรรยายพร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อนำไปสู่การป้องกันต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนของชาติมีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 430 คน จาก 39 โรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม ภาคเช้า 218 คน ภาคบ่าย 212 คน สำหรับหัวข้อบรรยาย อบรมประกอบด้วย เปิดคลิปคนคลั่งยาเสพติด พิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงมีการบรรยายหัวข้อ ยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น น้ำกระท่อม กัญชา และยังมีในช่วงถามตอบและเล่นเกม เพื่อความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันใหเด็กและเยาวชนรู้โทษและผิดภัยของยาเสพติดโดยสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กสนใจนำความรู้ไปใช้ได้จริง
ทั้งนี้ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชน-เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-8 ตุลาคม โดยรับงบประมาณจากกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)