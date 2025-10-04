9 ปีที่รอคอย! ดวงดาวน้อย นัดสางแค้น คิม ทาวน์เซนด์ ไฟต์เปิดตัวศึก ONE ลุมพินี 128
เผยโฉมคู่มวยเด็ดรอเสิร์ฟความเดือดในศึก ONE ลุมพินี 128 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของ 2 นักสู้สาวดีกรีแน่นระหว่าง “ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน” นักสู้สาวมากฝีมือ พบกับคู่ปรับเก่า “คิม ทาวน์เซนด์” สายบู๊จอมเก๋าจากออสเตรเลีย ในกติกามวยไทย 107 ป. ขึ้นป้ายคู่เอกภาคอินเตอร์
คู่นี้เคยดวลอาวุธกันมาแล้ว 1 ครั้งในการแข่งขันศึกมวยไทย 3 ยก “เวิลด์ ไฟต์ ออสเตรเลีย” เมื่อช่วงปลายปี 2559 ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเกมการชกในวันนั้นดุเดือดคู่คี่สูสี ก่อนสุดท้าย “ดวงดาวน้อย” จะตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์อย่างน่าเสียดาย
เวลาผ่านไปกว่า 9 ปี ตอนนี้ “ดวงดาวน้อย” เตรียมพิสูจน์ฝีมือกับ “คิม ทาวน์เซนด์” อีกครั้ง บนสังเวียนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างศึก ONE ลุมพินี ซึ่งต้องรอดูว่าเธอจะโชว์ความเป็นมวยที่เหนือกว่าถอนแค้นได้สำเร็จ หรือจะถูกนักสู้สาวจากแดนจิงโจ้ที่ได้เปรียบด้านรูปร่างย้ำชัยคาถิ่น ศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ ห้ามพลาด!
“ดวงดาวน้อย” หรือชื่อจริง “กัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ” ลูกคนที่ 10 จากตระกูลใหญ่พี่น้อง 16 คน เริ่มต้นเรียนมวยไทยตั้งแต่ 7 ขวบ ก่อนพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างโดดเด่น จนประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มากมายทั้งในกติกามวยไทยและมวยสากล รวมถึงเคยร่วมแข่งขันบนเวทีค้นหามวยไทยดาวรุ่ง Road To ONE Thailand ซีซัน 1 มาด้วย
ตอนนี้ “ดวงดาวน้อย” ที่เพิ่งอกหักพลาดแชมป์จากเวทีมวยราชดำเนิน ตัดสินใจเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิม ด้วยการตามรอยน้องชาย “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” และน้องเขย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เข้ามาสร้างชื่อใน ONE โดยเธอพร้อมโชว์อาวุธครบเครื่องจัดการเอาคืน “คิม ทาวน์เซนด์” แบบสาสม
ขณะที่ “คิม ทาวน์เซนด์” ถือเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นของวงการ ฝากผลงานยอดเยี่ยมบนสังเวียนที่บ้านเกิดและในระดับโลกทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง โดยมีแชมป์ WMC และ WBC มวยไทย 3 สมัย การันตีความสามารถ รวมทั้งยังครองสถิติสุดหรูไม่แพ้ใครเลยตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา โอกาสนี้ “คิม ทาวน์เซนด์” เตรียมเข้ามาสร้างความสั่นสะเทือนในรายการของ ONE ด้วยฟอร์มการต่อสู้อันดุดันที่หลายคนต้องประทับใจ และหวังย้ำชัยเหนือ “ดวงดาวน้อย” เพื่อแจ้งเกิดให้ได้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.