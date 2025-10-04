ช่อง 8 เปิดศึกต้นตุลาคม 3 รายการมวยดัง เอาใจสายมวยฮาร์ดคอร์
ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป พร้อมส่ง 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ดัง ให้แฟนมวยเพลิดเพลินไปกับความมันส์เดือดแบบไม่อั้นกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม โดยเริ่มกันตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม กับรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และรายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ใครชอบความเร้าใจห้ามพลาด ซึ่งแฟนๆ สามารถติดตามความสนุกดังนี้
เริ่มต้น รายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ถ่ายทอดสดจากลุมพินี มวยไทย อารีน่า (LUMPINEE MUAYTHAI ARENA) ถนนรามอินทรา สัปดาห์นี้ยังคงเดินหน้าสาดความมันส์ ด้วย “ศึกมวยรอบเงินไชโย” ในพิกัด 150 ปอนด์ คัดเอา 4 ยอดนักชกเข้ามาเพื่อหานักชกที่แกร่งที่สุด ได้แก่ “สิบแสน ศิษย์ไชโย” นักล่าแห่งสุโขทัย พบ “หลี่ เจียหลง” มังกรพันธ์ห้าว และ “เพชรแดนเหนือ สังหะมวยไทย” แข้งเหล็กแดนล้านนา พบ “อาลี บาห์รามี ซาเมต” เปอร์เซียร์หมัดสั่ง
ส่วนคู่เอก กำหนด 5 ยก ในพิกัด 150 ปอนด์ เป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง “เซมิน จินดีร์” ราชาน็อกเอาต์แห่งตุรกี พบ “ โมฮัมหมัด ราเมซานี” จอมตะลุยจากอิหร่าน
นอกจากนี้ ยังมีคู่มวยซูเปอร์ไฟต์ที่ล้วนแล้วแต่คัดสรรมาฝากแฟนมวยโดยเฉพาะ “เลอรอย ลูเปอรอน” (สวิสเซอร์แลนด์) พบ “อาราซ เคียวี” (อิหร่าน) พิกัด 134 ปอนด์, “ซันเดย์ ศิษย์ครูก้อง” พบ “ซุน ไห่เฟิง” (จีน) พิกัด 134 ปอนด์ และ “ฉัตรเพชร ร.ร.กีฬาลำปาง” พบ “อายูบ เอลคาดราอุย” (โมร็อกโก) พิกัด 160 ปอนด์
ต่อเนื่องรายการ มวยดีวิถีไทย ร่วมส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ กับการแข่งขันชกมวยไทย 5 ยก พบ นักมวยระดับแชมป์เปียนจากหลากหลายเวที และดาวรุ่งทั้งภูธร นครบาล ที่ล้วนคัดสรรมาเพื่อส่งต่อความมันกันแบบไร้ขีดจำกัด ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวยกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ คู่เอก เป็นการชกกันระหว่าง “พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว” จอมยุทธแห่งลำทะเมนชัย พบ “กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์” ราชันย์ศอกเมืองบั้งไฟ พิกัด 126 ปอนด์
ส่วนรองคู่เอก “แบงค์ไทย ศิษย์สั่งปราบ” รถถังเมืองเกินร้อย พบ “เพชรสีคิ้ว สจ.วิชิตแปดริ้ว ” มหาหมัดโหดเมืองย่าโม พิกัด 139 ปอนด์
เสริมความมันส์กับคู่มวยอีก 3 คู่ “เพชรพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น ” พบ “เพชรดำ สก.สุไหงยิม” พิกัด 114 ปอนด์ , “พยัคฆ์ พยัคฆ์ลำพอง” พบ “ฟ้าเพชร โตโยต้าระยอง” พิกัด 100 ปอนด์ และ “เพชรพยัคฆ์ขาว สจ.วิชิตแปดริ้ว ” พบ “เพชรบ้านไร่ ส.เฮงเจริญ” พิกัด 100 ปอนด์
ปิดท้ายความสนุก รายการ THAI FIGHT LEAGUE ถ่ายทอดสดจากเวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิ สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ นักชกสายบู๊ พันธุ์แกร่ง นัดกันมาโชว์ฝีหมัดในรูปแบบ Super Fight คาดเชือก ทั้ง 7 คู่ ต่อยจริง เจ็บจริง ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมมีสิทธิ์คว้าชัยในที่สุด ซึ่งรวมพลนักชกพันธุ์ห้าวมาสาวกำปั้นใส่กัน ดังนี้
คู่ 1 Super Fight คาดเชือก มวยหญิง 56 กก.
จัสติน เดอปอร์เตส (ฝรั่งเศส) พบ ฟานี่ เพลูมพี (กรีซ)
คู่ 2 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 62 กก.
อามีร์เรซา ชูบารี (อิหร่าน) พบ เอ็ดวิน ปูตรา (อินโดนีเซีย)
คู่ 3 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 60 กก.
วังจั่นเล็ก บี.เอส.มวยไทย พบ อายูบ จาอิล (โมร็อกโก)
คู่ 4 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 65 กก.
หนึ่งตระการ บ้านนักมวยบาร์เบอร์ พบ อันวาร์ จามี ฟาร์ฮาน (โมร็อกโก)
คู่ 5 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 71 กก.
วันเฉลิม ว.อร่ามชัย พบ มาซูด โมฮิเมียน (อิหร่าน)
คู่ 6 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 62 กก.
ชายเล็ก ว.สุขสันต์ พบ เซบาสเตียน ฮาร์บ (สวีเดน)
คู่ 7 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 68 กก.
วรจักรเล็ก เกียรติฉัตรชัย พบ อิลยา วินเคลอร์ (เยอรมนี)
3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ ในรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 17.30 น. และ 2 รายการสุดมันส์ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และ รายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด!