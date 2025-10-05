ของดีต้องดู! ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 128 สตีเฟน ฉะแรมบ๊อง นำขบวนเดือด
เปิดโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 128 นำทัพนักกีฬาดัง 12 คู่ ร่วมบู๊เต็มกำลัง ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) พร้อมส่งออกไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.
คู่เอกของรายการ “สตีเฟน เออร์วิน” นักสู้ฟอร์มดุ วัย 25 ปี จากสกอตแลนด์ เจ้าของผลงานชนะ 4 ไฟต์ต่อเนื่อง วัดแกร่ง “แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์” จอมบู๊สู้สนุก วัย 28 ปี จากลำพูน ที่ตั้งเป้าคืนสู่เส้นทางชัยชนะอีกครั้ง ภายใต้กติกามวยไทย 130 ป.
ส่วนคู่รอง “สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง” มวยอาวุธจัดจ้าน วัย 25 ปี จากปัตตานี กลับมากู้ศรัทธาเรียกความมั่นใจ ปะทะ “สานิตย์ เอกเมืองนนท์” คู่ชกฝีมืออันตราย วัย 30 ปี จากกระบี่ ที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้มาแล้ว 2 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย 129 ป.
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ ลุ้นศึกชิงแต้มแจ้งเกิดระหว่างสองนักสู้สาวดีกรีแน่น “ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน” นักสู้ขวัญใจมหาชน วัย 26 ปี พบกับคู่ปรับเก่า “คิม ทาวน์เซนด์” กำปั้นเก๋าประสบการณ์จากออสเตรเลีย ในกติกามวยไทย 107 ป. หลังจากที่เคยประมือกันครั้งหนึ่งเมื่อ 9 ปีก่อน
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 128
คู่เอก สตีเฟน เออร์วิน vs แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ (มวยไทย 130 ป.)
คู่รอง สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง vs สานิตย์ เอกเมืองนนท์ (มวยไทย 129 ป.)
คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป vs อานาร์ มัมมาดอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เก้ากะรัต ส.เทียนโพธิ์ vs อายูบ ยาซีน (มวยไทย 138 ป.)
โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต vs วันชัยน้อย สท.เหี่ยวบางแสน (มวยไทย 118 ป.)
ธีระพล แดงเขาทราย vs ฟ้าสดใส ต.หมอศรี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน vs คิม ทาวน์เซนด์ (มวยไทย 107 ป.)
พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย vs อับเดสซามี เรนิมี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อับเดฮามิด ตาลบี vs คาซูเทรุ ยามาซากิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อีฟกินี อันโตนอฟ vs ซูเลย์มาน ซูเลย์มานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
นาวิด อุลเลาะห์ ซาดี vs ทากุ ทากาอิวะ (คิกบ็อกซิ่ง 139 ป.)
วินัย คุนดู vs เจสัน เซดโดห์ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)