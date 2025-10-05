บิ๊กแน๊ต ยันใช้ชื่อ ‘มวย’ ในศึกซีเกมส์ 2025 เฟ้นสุดยอดนักชกชิงชัย 16 ทอง
จากกรณีที่ นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมเสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้เปลี่ยนชื่อกีฬา “มวย” ในซีเกมส์ 2025 เป็น “มวยไทย” ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ก่อนนำเสนอให้ตัวแทนมนตรีซีเกมส์จากทั้ง 11 ชาติ ลงมติในการเปลี่ยนชื่อชนิดกีฬาอีกครั้งนั้น
“บิ๊กแน๊ต” นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ และมนตรีซีเกมส์ชาวไทย เปิดเผยว่า มวยก็คือมวย เปลี่ยนอะไรไม่ได้ เนื่องจากว่าในธรรมนูญของกีฬาซีเกมส์นั้น กีฬา “มวยไทย” ของไทยเรานั้น ถูกเรียกว่า “มวย” หรือ MUAY
แต่เราก็พูดเรียกชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ ในความเป็นการสื่อเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทยเรา เวทีนี้เป็นของไทย ไมโครโฟนก็เป็นของ กรรมการก็เป็นของไทย การตัดสินก็ทำโดยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (International Federation of Muaythai Associations) หรือ IFMA เป็นองค์กรมวยไทยของเรา คิดว่าทุกอย่างจบไปหมดแล้ว
ตอนนี้เราคิดมุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวก็คือว่า เราจะเดินทางไปถึงจุดสุดท้ายอย่างไร มวยในซีเกมส์ครั้งนี้มีชิงชัยทั้งหมด 16 เหรียญทอง ผมมั่นใจว่าหลังจากเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เราได้มีการทดลองทดสอบกันแล้วระหว่างนักกีฬาที่ดีที่สุด เพื่อที่จะเป็นการยืนยันก่อนส่งชื่อนักกีฬา ซึ่งกระบวนการนี้จบหมดแล้ว ก็ได้ส่งชื่อนักกีฬาที่ได้ถูกคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว
เรามั่นใจว่าในการแข่งขันมวยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเจ้าภาพในครั้งนี้ ผลงานของนักชกไทยจะไม่เหมือนในเวิลด์เกมส์แน่นอน (ไทยได้มา 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ไม่ได้เหรียญทอง) เพราะว่าเราเอาเดอะเบสต์ของเราไปเจอ งั้นเราไม่แคร์เลยว่าจะส่งใครมาต่อยกับเราก็ยินดีนะครับ นักกีฬากุนขแมร์ หรือ นักกีฬาโบกาตอร์ หรือเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้าจะมาแข่งมวย ก็จะต้องมาเจอนักมวยไทยที่ดีที่สุดของเราทั้งชายและหญิง ผมเชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จ”