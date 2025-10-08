นนทชัยลดรุ่นลงแบนตัมเวต วัดแกร่งโซเนอร์ เซน ศึก ONE ลุมพินี 130
นนทชัย จิตรเมืองนนท์ นักชกดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่น 2 จากชุมพร ลดพิกัดมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เป็นครั้งแรก พร้อมปะทะเดือดกับโซเนอร์ เซน กำปั้นหมัดดุ วัย 28 ปี จากตุรกี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE ลุมพินี 130 วันที่ 24 ตุลาคมนี้
หลังจากพลาดท่าพ่ายบนสังเวียน ONE ในไฟต์ล่าสุด นนทชัยพร้อมกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่บนสังเวียน ONE ลุมพินี โดยครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับโซเนอร์ หนึ่งในนักชกต่างชาติอาวุธคมที่ผ่านศึกดุเดือดมาอย่างโชกโชน ต้องมารอลุ้นกันว่าเจ้าตัวจะผ่านบททดสอบสำคัญนี้ไปได้หรือไม่!
นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สังเวียน ONE นนทชัยสร้างฟอร์มร้อนแรง เดินหน้าปราบนักชกต่างชาติมาแล้วถึง 3 ราย และในปีนี้เขายังได้ไปโลดแล่นบนเวทีระดับโลกถึง 2 ครั้ง โดยไฟต์แรกสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ อาเรียน เอสปาร์ซา จากสหรัฐอเมริกา ในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ในไฟต์ล่าสุด เจ้าตัวต้องเจอกับเพื่อนร่วมค่ายของโซเนอร์ อย่างอับดุลลา ดายาคาเอฟ และพลาดท่าถูกหมัดเด็ดน็อกตั้งแต่ต้นยกในเวลาเพียง 24 วินาที ในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา การกลับมาครั้งนี้นนทชัยจึงตั้งใจจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ พร้อมลดน้ำหนักลงมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวตเป็นครั้งแรก เพื่อกลับมาสร้างฟอร์มให้ร้อนแรงอีกครั้ง
ด้านโซเนอร์ ผ่านศึกบนสังเวียน ONE ลุมพินี มาแล้วอย่างโชกโชนถึง 10 ไฟต์ คว้าชัยไปได้ 6 ครั้ง และที่น่าทึ่งคือทั้งหมดเป็นการเอาชนะนักชกชาวไทยได้ทั้งหมด ในปีนี้โซเนอร์เก็บชัยชนะได้ 2 ครั้งเริ่มต้นจากการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ในศึก ONE ลุมพินี 93 เมื่อเดือนมกราคม และการชนะเอกฉันท์เหนือ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป ในศึก ONE ลุมพินี 110 เมื่อเดือนพฤษภาคม ก่อนจะพลาดท่าพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับวรพล ในการเจอกันภาค 3 ของทั้งคู่ในศึก ONE ลุมพินี 118 เมื่อเดือนสิงหาคม
การกลับมาครั้งนี้ โซเนอร์ตั้งเป้าล่าชัยเหนือคู่ชกไทยให้ได้เป็นรายที่ 7 เพื่อกลับมากรุยทางลุ้นสัญญา ONE ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกต่อไป
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH