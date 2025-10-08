มวย

นนทชัยลดรุ่นลงแบนตัมเวต วัดแกร่งโซเนอร์ เซน ศึก ONE ลุมพินี 130

นนทชัยลดรุ่นลงแบนตัมเวต วัดแกร่งโซเนอร์ เซน ศึก ONE ลุมพินี 130

นนทชัย จิตรเมืองนนท์ นักชกดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่น 2 จากชุมพร ลดพิกัดมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เป็นครั้งแรก พร้อมปะทะเดือดกับโซเนอร์ เซน กำปั้นหมัดดุ วัย 28 ปี จากตุรกี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE ลุมพินี 130 วันที่ 24 ตุลาคมนี้

หลังจากพลาดท่าพ่ายบนสังเวียน ONE ในไฟต์ล่าสุด นนทชัยพร้อมกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่บนสังเวียน ONE ลุมพินี โดยครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับโซเนอร์ หนึ่งในนักชกต่างชาติอาวุธคมที่ผ่านศึกดุเดือดมาอย่างโชกโชน ต้องมารอลุ้นกันว่าเจ้าตัวจะผ่านบททดสอบสำคัญนี้ไปได้หรือไม่!

นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สังเวียน ONE นนทชัยสร้างฟอร์มร้อนแรง เดินหน้าปราบนักชกต่างชาติมาแล้วถึง 3 ราย และในปีนี้เขายังได้ไปโลดแล่นบนเวทีระดับโลกถึง 2 ครั้ง โดยไฟต์แรกสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ อาเรียน เอสปาร์ซา จากสหรัฐอเมริกา ในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในไฟต์ล่าสุด เจ้าตัวต้องเจอกับเพื่อนร่วมค่ายของโซเนอร์ อย่างอับดุลลา ดายาคาเอฟ และพลาดท่าถูกหมัดเด็ดน็อกตั้งแต่ต้นยกในเวลาเพียง 24 วินาที ในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา การกลับมาครั้งนี้นนทชัยจึงตั้งใจจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ พร้อมลดน้ำหนักลงมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวตเป็นครั้งแรก เพื่อกลับมาสร้างฟอร์มให้ร้อนแรงอีกครั้ง

ADVERTISMENT

ด้านโซเนอร์ ผ่านศึกบนสังเวียน ONE ลุมพินี มาแล้วอย่างโชกโชนถึง 10 ไฟต์ คว้าชัยไปได้ 6 ครั้ง และที่น่าทึ่งคือทั้งหมดเป็นการเอาชนะนักชกชาวไทยได้ทั้งหมด ในปีนี้โซเนอร์เก็บชัยชนะได้ 2 ครั้งเริ่มต้นจากการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ในศึก ONE ลุมพินี 93 เมื่อเดือนมกราคม และการชนะเอกฉันท์เหนือ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป ในศึก ONE ลุมพินี 110 เมื่อเดือนพฤษภาคม ก่อนจะพลาดท่าพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับวรพล ในการเจอกันภาค 3 ของทั้งคู่ในศึก ONE ลุมพินี 118 เมื่อเดือนสิงหาคม

การกลับมาครั้งนี้ โซเนอร์ตั้งเป้าล่าชัยเหนือคู่ชกไทยให้ได้เป็นรายที่ 7 เพื่อกลับมากรุยทางลุ้นสัญญา ONE ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกต่อไป

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH

ข่าวที่เกี่ยวข้อง