มนต์ไฟ ไล่ตะบันน็อก ไทยทรงดำ ลิ่วชิงศึกมวยไทยรากหญ้า โซนภาคอีสาน
ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการ “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” AUTHENTIC MUAYTHAI” ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบรองชนะเลิศ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เวทีมวยชั่วคราว ลานกิจกรรมสุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวรันธร วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมชมติดขอบเวที
สำหรับโครงการแข่งขันมวยไทยรายการ “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” AUTHENTIC MUAYTHAI จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หรือระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะกีฬามวยอย่างเป็นระบบ ก่อนจะต่อยอดสู่ระดับอาชีพหรือทีมชาติในอนาคต
ผลการแข่งขันปรากฎว่า รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์ชาย ขุนศึก ศิษย์บอลสกล (สกลนคร) ชนะน็อกยก 3 ลมอีสาน พยัคฆ์ภูหลวง (เลย) เข้าไปชิงชนะเลิศกับ แววลูกรัก ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล (สุรินทร์) ชนะผ่าน พรสวรรค์ ว.เทคโนหลวงปู่สรวง (ศรีสะเกษ)
รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์หญิง แก้วกานดา สท. สุคนธ์ (บุรีรัมย์) ชนะคะแนน น้ำเพชร เกีรติเมืองปรางค์ (ศรีสะเกษ) เข้าไปชิงกับ รุ่งทิพย์ ส.สหมิตร (สกลนคร) ชนะคะแนน เจน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย (กาฬสินธุ์)
รุ่นแบนตัมเวท 118 ปอนด์ชาย มนต์ไฟ ว.วัฒนะ (นครราชสีมา) ชนะน็อกยก 4 ไทยทรงดำ ป.พยัคฆ์หลังสวน(บุรีรัมย์) ไปชิงกับ เพชรบ้านดุง ทรายมูลสนุกเกอร์คลับ (ยโสธร) ชนะน็อกยก 3 ขุนพล ศิษย์บอลสกล (สกลนคร)
รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ชาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรหนองกี่ (บุรีรัมย์) ชนะน็อกยก2 เพชรพายุ ศิษย์เจ๊ทูรย์(กาฬสินธุ์) เข้าไปชิงกับ ธีรเดช ม.ราชภัฎสุรินทร์ (สุรินทร์) ชนะน็อกยก2 ชัยพิชิต โรงเรียนโคกทุ่งน้อย
(หนองบัวลำภู)
รุ่นไลต์เวต 135 ปอนด์ชาย เรือนทอง ศ.ทวีทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะน็อกยก2 ไทเกอร์ เกียรติภูธร (ยโสธร) ไปชิงกับ ยอดเหล็กเพชร ศิษย์เชียงรุ้ง (หนองบัวลำภู) ชนะน็อกยก2 พยัคฆ์ขาว ส.บุญลักษณ์ (ร้อยเอ็ด)
รุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ชาย ป้อมเพชร สิทธิ์เจ๊ฑูรย์ (กาฬสินธุ์) ชนะคะแนน ศรนารายณ์ เกียรติสุริยาวุธ(เลย) ไปชิงกับ ชาคริต ม.ราชภัฎสุรินทร์ (สุรินทร์) ชนะน็อกยก1 โจเดิ้น ดาบหมูเขาน้อย35 (ชัยภูมิ)
สำหรับรอบชิง โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโซนภาคเหนือ กำหนดแข่งขัน 26 ตุลาคม ที่จ.กำแพงเพชร