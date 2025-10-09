รมว.อรรถกร หารือคณะผู้บริหารสภามวยโลก ไทยเจ้าภาพจัดประชุมกีฬามวยนานาชาติ
วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสภามวยโลก (WBC) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดประชุมกีฬามวยนานาชาติ “The 63rd WBC and the 1st WBC Muay Thai Convention” ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคมนี้
การประชุมดังกล่าวนับเป็นงานระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการกีฬามวยในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจากทั่วโลก รวมถึงบุคคลสำคัญในวงการมวยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนสื่อมวลชนต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ “จุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก”
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย “Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025” ภายใต้แนวคิด “มวยไทยสู่มวยโลก” สะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศในการใช้เสน่ห์แห่งความเป็นไทยและศิลปะการต่อสู้ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Combat Sport Hub ของภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับ World Boxing Council เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สภามวยโลกได้เรียนเชิญรัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และผลักดัน “มวยไทย” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ให้เป็นสื่อกลางในการสร้างรายได้และเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศในเวทีโลกต่อไป