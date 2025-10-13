อำนาจ ขอบคุณ MMA ให้โอกาส ดึงติวเข้มนักกีฬาสู้ศึกเอเชี่ยนยูธ-ซีเกมส์
หลังจากตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อสัปดาห์ก่อน สำหรับ “เพชร” อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยชื่อดัง และอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต หลังจากปรากฎคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าตัวอยู่ในอาการมึนเมา และมีปากเสียง ก่อนแลกหมัดกับคู่กรณีหนุ่มวัยรุ่น
ล่าสุดมีรายงานว่า “เพชร” อำนาจ รื่นเริง อดีตนักชกวัย 45 ปี ได้รับโอกาสจากสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย (TAMMA) ได้เชิญเข้ามาร่วมงานกับสมาคม โดยมอบหมายให้ช่วยพัฒนาทักษะให้นักกีฬา MMA ชุดเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ และซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม 2568
โดย นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย (TAMMA) เล็งเห็นศักยภาพและประสบการณ์ของ อำนาจ รื่นเริง ซึ่งมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลก จึงเชิญเข้ามาร่วมงานกับสมาคมอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดเทคนิคมวยไทย ทั้งหมัด การเคลื่อนไหว และจังหวะฟุตเวิร์กให้นักสู้ทีมชาติไทยรุ่นใหม่
นายศิริเชษฐ์ ระบุว่า สำหรับ อำนาจ รื่นเริง จะช่วยพัฒนาทักษะหมัดและฟุตเวิร์กให้กับนักกีฬา MMA ชุดเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 และซีเกมส์ 2025 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความเข้าใจเชิงมวยไทยในเวที MMA ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทั้งพลัง ความแม่นยำ และเทคนิคหลากมิติ
“ถ้าสังคมให้โอกาส ศูนย์จะกลายเป็นหนึ่ง แต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาส ศูนย์จะกลายเป็นติดลบ” นายศิริเชษฐ์ กล่าว
ด้าน “เพชร” อำนาจ รื่นเริง กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า “ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวผม ขอโอกาสครั้งนี้ไว้พิสูจน์ว่า ผมยังมีคุณค่า และอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับนักกีฬารุ่นหลัง”