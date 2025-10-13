ยอดขุนพล อดีตแชมป์ K-1 เปิดตัวชนแชมป์มวยไทยจากอเมริกา อันโตนิโอ
เผยโฉมคู่เอกสุดเดือดของศึก ONE ลุมพินี 131 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยได้สุดยอดจอมบู๊อย่าง ยอดขุนพล ศิษย์มนต์ชัย กำปั้นดีกรีอดีตแชมป์ K-1 วัย 30 ปี จากนครราชสีมา มาปะทะกับ อันโตนิโอ มาร์ติเนซ มวยร่างโย่งเจ้าของส่วนสูง 186 ซม. วัย 24 ปี จากสหรัฐอเมริกา ในไฟต์เปิดตัวของทั้งคู่ที่จะซัดกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่น 148 ป.
“ยอดขุนพล” แบกดีกรีแชมป์มาเพียบ พร้อมพุ่งชนความท้าทายใหม่ในไฟต์เปิดตัวบนเวที ONE ลุมพินี โดยต้องพบกับคู่ชก “อันโตนิโอ” ดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยของอเมริกา ที่หวังมาสร้างชื่อเช่นกัน ใครจะสามารถประทับตราแจ้งเกิดได้ก่อนในครั้งนี้ แฟนมวยทั่วประเทศต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
ชื่อของ “ยอดขุนพล” เป็นที่รู้จักกันดีของแฟนมวยชาวไทยในฐานะนักชกจอมบู๊ผู้ผ่านประสบการณ์แลกเดือดมาอย่างโชกโชนในหลายเวทีชั้นนำ และประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ในประเทศมาครองมากมาย อาทิ แชมป์ TOP KING และ แชมป์ MX MUAY XTREME ก่อนที่ปี 2567 ที่ผ่านมา ยอดขุนพล จะสร้างชื่อโด่งดังไปทั่วโลกจากการคว้าแชมป์ K-1 รุ่นซูเปอร์ไลต์เวต มาครองอย่างยิ่งใหญ่ โดยถือเป็นคนไทยคนที่ 5 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ K-1 มาครองได้
ปัจจุบัน ยอดขุนพล มีสถิติชกชนะตลอดอาชีพสูงถึง 104 จากทั้งหมด 144 ไฟต์ ซึ่งหลังจากเดินสายพิสูจน์ฝีมือมาอย่างโชกโชนทั้งในและนอกประเทศ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ ยอดขุนพลจะก้าวเข้ามาปล่อยของบนสังเวียนมวยไทย 3 ยกระดับโลก ONE ลุมพินี เพื่อเปิดเส้นทางสู่อนาคตสดใสบนเวทีนี้
ด้าน “อันโตนิโอ” ผ่านประสบการณ์ขึ้นชกในระดับสมัครเล่นบนแผ่นดินเกิดมามากกว่า 100 ไฟต์ และกวาดแชมป์มาครองถึง 27 รายการ รวมถึงยังเคยลงแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นมาแล้วกว่า 30 ไฟต์ ก่อนจะเทิร์นโปรเป็นนักชกระดับอาชีพครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ปี และออกเดินสายไล่ล่าความสำเร็จทั่วโลก โดยมีแชมป์มวยไทย WBC USA เนชันแนล และแชมป์โลกมวยไทย WCK เป็นการการันตีฝีมือ
ด้วยดีกรีความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา ทำให้อันโตนิโอที่ปัจจุบันครองสถิติชนะมากถึง 11 ครั้ง จาก 14 ไฟต์ตลอดการชกระดับอาชีพ ได้รับโอกาสให้เข้ามาพิสูจน์ฝีมือบนสังเวียน ONE ลุมพินี ด้วยการดวลเดือดกับจอมบู๊มากดีกรีแชมป์อย่างยอดขุนพล เพื่อช่วงชิงโอกาสแจ้งเกิดในรายการนี้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.