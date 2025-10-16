คมเพชร นัดวัด อับดาลลาห์ ไล่ล่าสัญญา คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 132
“คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ” มวยขวาเชิงดี วัย 25 ปี จากนครราชสีมา เตรียมวัดฝีมือกับ “อับดาลลาห์ ออนดาช” จอมบู๊ฟอร์มแรง วัย 24 ปี จากเลบานอน ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115–125 ป.) โดยจะขึ้นป้ายคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 132 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เริ่มเวลา 19.30 น.
สัญญาสู่เวทีระดับโลกคือเป้าหมายสูงสุดของทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างหมายมั่นจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อก้าวไปถึงจุดนั้น การโคจรมาเจอกันครั้งนี้คือด่านพิสูจน์ตัวเองครั้งสำคัญว่าใครจะเร่งเครื่องเข้าใกล้ความฝันได้ก่อนกัน งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอน!
ตลอดเกือบ 3 ปีบนสังเวียนนี้ “คมเพชร” ทำผลงานยอดเยี่ยม เก็บชัยชนะ 7 จาก 10 ครั้ง โดยในปีนี้เก็บชัยมาแล้ว 2 ครั้ง เริ่มจากชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์” ในศึก ONE ลุมพินี 97 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ และเอาชนะคะแนนเอกฉันท์คู่ปรับเก่า “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” ได้เป็นครั้งที่สาม ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือนมิถุนายน อีกทั้งผลงานล่าสุดก็เพิ่งเก็บชัยบนเวทีมวยไทย 5 ยกมาสดๆ ร้อนๆ กลับมาครั้งนี้เขามาพร้อมความมั่นใจเต็มพิกัด หวังสยบพี่ใหญ่ตระกูล “ออนดาช” ให้ได้
ด้าน “อับดาลลาห์” ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กัน ชนะ 6 ครั้ง จาก 7 ไฟต์ในรายการนี้ โดยทั้งหมดเป็นการปราบนักชกไทย และมีถึง 4 ครั้งเป็นการน็อกเอาต์ โดยเฉพาะ 2 ไฟต์ในปีนี้ที่เขาโชว์พลังหมัดสุดโหด เริ่มจากน็อก “เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง” ในศึก ONE ลุมพินี 93 เดือนมกราคม และต่อด้วยน็อก “สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง” ในศึก ONE ลุมพินี 112 เดือนมิถุนายน ไฟต์นี้เขามุ่งมั่นทำผลงานร้อนแรงต่อเนื่อง เพื่อเดินตามรอยน้องชายร่วมสายเลือด “รามาดาน ออนดาช” สู่เวทีระดับโลก
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.