รวมพลซุปเปอร์สตาร์! เปิดโปรแกรมเต็ม ONE 173 ญี่ปุ่น เล่นใหญ่ชิงเข็มขัดแชมป์ 7 คู่
ประวัติศาสตร์ต้องจารึก แฟนกีฬาการต่อสู้จาก 195 ประเทศทั่วโลก เตรียมพบกับปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในศึก ONE 173 ที่ยกขบวนจอมบู๊แถวหน้าจากทั่วมุมโลกมาประชันเดือดกันถึง 16 คู่ บนดินแดนซามูไร โดยมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE รวม 7 คู่ ภายในวันเดียว จัดเต็มความมันต่อเนื่องตลอดรายการ โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เริ่มเวลา 11.00 น.
นำทัพด้วยคู่เอกของรายการ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเปิดหน้าวัดฝีมือกับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
ขณะที่คู่รองเป็นการชิงเข็มขัด ONE MMA รุ่นเฮฟวี่เวต (225-265 ป.) ระหว่าง “รุง รุง” อูมาร์ คาน เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน กับคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” อดีตแชมป์ชาวรัสเซีย ซึ่งเคยดวลกันมาแล้วในศึก ONE 169 เมื่อพฤศจิกายน 2567 โดยวันนั้น “อูมาร์” เป็นฝ่ายคว้าชัยแบบไม่เอกฉันท์ ผงาดเป็นแชมป์โลกคนใหม่ของรุ่นนี้
รวมถึงศึกชิงแชมป์โลก ONE อัดแน่นอีก 5 คู่ ได้แก่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่ ขณะที่ “นาดากะ” ลุ้นชิงโอกาสสร้างชื่อเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ กับ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา”
ร่วมด้วย “คริสเตียน ลี” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) และรุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) จะดวลเดือดกับ “อาลิเบก ราซูลอฟ” ในไฟต์รีแมตช์ป้องกันเข็มขัดรุ่นไลต์เวต สมทบความมันด้วยคู่ไฮไลต์เด็ด “นาบิล อานาน” จะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต ครั้งแรกจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต ที่ปัจจุบันครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิ้งรุ่นนี้อยู่ด้วย และ “ยูยะ วากามัตสึ” จะขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต เป็นครั้งแรก จาก “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ที่ปีนน้ำหนักขึ้นมาสู้ หวังก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก 2 รุ่น
นอกจากนั้น ในศึกนี้ยังมีนักสู้ชาวไทยอีก 3 ราย ร่วมลงชิงชัยให้ติดตามเชียร์ เริ่มจาก “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ที่จะประชันเพลงแข้งกับ “ยูกิ โยซะ” ตามด้วยการหวนขึ้นชกในรอบกว่า 2 ปี ของ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” พบกับ “คานะ โมริโมโตะ” และ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ซัดเดือด “เจก พีค็อก” จากสหราชอาณาจักร-แคนาดา แถมด้วยการกลับมากู้ศรัทธาต่อหน้าแฟน ๆ เจ้าถิ่นของนักชกซูเปอร์สตาร์ “ทาเครุ เซกาวา” ปะทะ “เดนิส พูริช” จอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา และนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์อีกมากมาย ห้ามพลาดชมด้วยประการทั้งปวง!
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE 173
คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ vs มาซาอากิ โนอิริ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
คู่รอง อูมาร์ คาน vs อนาโตลี มาลีคิน (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ป.)
รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาดากะ vs หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
คริสเตียน ลี vs อาลิเบก ราซูลอฟ (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
นาบิล อานาน vs โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
ยูยะ วากามัตสึ vs โจชัว พาซิโอ (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ทาเครุ เซกาวา vs เดนิส พูริช (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
มารัต กริกอเรียน vs รูคิยะ อันโปะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
ยูกิ โยซะ vs ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs คานะ โมริโมโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
จันคาร์โล โบโดนี vs ราฟาเอล โลวาโต จูเนียร์ (ปล้ำจับล็อก รุ่นมิดเดิ้ลเวต 185-205 ป.)
เจก พีค็อก vs เสือคิม สจ.โต้งปราจีน (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
อิตซูกิ ฮิราตะ vs ริตู โฟกาต (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ริวโก ทาเคอูชิ vs ชามิล เออร์โดกัน (MMA รุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ป.)
เว่ย รุย vs ฮิโรกิ อากิโมโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง ONEFC.com/one173 และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ ONEFC.com