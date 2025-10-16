มวย

เสือแบล็ค ประเดิมรุ่นฟลายเวต ปะทะจอมดีด โยฮัน ศึก ONE Fight Night 37

เสือแบล็ค ประเดิมรุ่นฟลายเวต ปะทะจอมดีด โยฮัน ศึก ONE Fight Night 37

“เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยกะเหรี่ยงสายเดือด วัย 29 ปี จากเพชรบุรี เตรียมประเดิมพิกัดใหม่รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) เป็นครั้งแรก โดยจะพบกับ “โยฮัน เอสตูปินาน” จอมบู๊สายดีด วัย 23 ปี จากโคลอมเบีย อดีตผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Fight Night 37 ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินี (รามอินทรา) ช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568

การลดรุ่นของ “เสือแบล็ค” ครั้งนี้น่าจับตามองว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ เมื่อต้องดวลกับ “โยฮัน” อดีตตัวท็อปของรุ่นที่หมายมั่นจะคืนฟอร์มแกร่งอีกครั้ง งานนี้การันตีความเดือด รอลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครอง!

หลังพ่าย 3 ไฟต์ติดในรุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) “เสือแบล็ค” หันมาลองชิมลางในพิกัด 140 ป. และเริ่มคืนฟอร์มร้อนแรง กวาดชัย 2 ไฟต์รวด เริ่มจากชนะคะแนนเอกฉันท์ “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เดือน มิ.ย. ก่อนต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ในศึก ONE ลุมพินี 126 เดือนกันยายนที่ผ่านมา ไฟต์นี้เขาตัดสินใจลดเวตสู่รุ่นฟลายเวตเต็มตัว โดยหวังฝ่าด่านคู่ชกตัวตึงของรุ่นเพื่อปูทางล่าความสำเร็จในพิกัดใหม่นี้

ด้าน “โยฮัน” เปิดตัวอย่างร้อนแรงบนสังเวียน ONE ชนะรวด 5 ไฟต์ ก่อนสะดุดพ่ายเป็นครั้งแรกในระดับอาชีพให้กับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” ในศึก ONE Fight Night 32 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ครั้งนี้ เขาจึงตั้งใจมาล่าชัยเพื่อกู้ความมั่นใจกลับมา

ADVERTISMENT

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.