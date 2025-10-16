เสือแบล็ค ประเดิมรุ่นฟลายเวต ปะทะจอมดีด โยฮัน ศึก ONE Fight Night 37
“เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยกะเหรี่ยงสายเดือด วัย 29 ปี จากเพชรบุรี เตรียมประเดิมพิกัดใหม่รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) เป็นครั้งแรก โดยจะพบกับ “โยฮัน เอสตูปินาน” จอมบู๊สายดีด วัย 23 ปี จากโคลอมเบีย อดีตผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Fight Night 37 ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินี (รามอินทรา) ช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568
การลดรุ่นของ “เสือแบล็ค” ครั้งนี้น่าจับตามองว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ เมื่อต้องดวลกับ “โยฮัน” อดีตตัวท็อปของรุ่นที่หมายมั่นจะคืนฟอร์มแกร่งอีกครั้ง งานนี้การันตีความเดือด รอลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครอง!
หลังพ่าย 3 ไฟต์ติดในรุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) “เสือแบล็ค” หันมาลองชิมลางในพิกัด 140 ป. และเริ่มคืนฟอร์มร้อนแรง กวาดชัย 2 ไฟต์รวด เริ่มจากชนะคะแนนเอกฉันท์ “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เดือน มิ.ย. ก่อนต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ในศึก ONE ลุมพินี 126 เดือนกันยายนที่ผ่านมา ไฟต์นี้เขาตัดสินใจลดเวตสู่รุ่นฟลายเวตเต็มตัว โดยหวังฝ่าด่านคู่ชกตัวตึงของรุ่นเพื่อปูทางล่าความสำเร็จในพิกัดใหม่นี้
ด้าน “โยฮัน” เปิดตัวอย่างร้อนแรงบนสังเวียน ONE ชนะรวด 5 ไฟต์ ก่อนสะดุดพ่ายเป็นครั้งแรกในระดับอาชีพให้กับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” ในศึก ONE Fight Night 32 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ครั้งนี้ เขาจึงตั้งใจมาล่าชัยเพื่อกู้ความมั่นใจกลับมา
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.