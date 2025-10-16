เครื่องกำลังร้อน! นาบิล อวดหุ่นฟิตพร้อมดวล แฮ็กเกอร์ตี้ ป้องบัลลังก์มวยไทย
“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) เปิดประตูค่ายต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมเช็กฟิตนักกีฬา (Open Workout) ก่อนจะบินไปป้องกันเข็มขัดกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี้” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต ในศึกครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มเวลา 11.00 น.
ล่าสุด “นาบิล” ได้ใช้ค่ายของ “เมห์ดี ซาทูต” เป็นสถานที่ซ้อมโชว์ พร้อมกับอวดเนื้อตัวล่าสุดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็น และเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนขึ้นเวทีไฟต์สำคัญที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนหน้า
หลังจากถูกสถาปนาขึ้นเป็นแชมป์โลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นี่จะเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของ “นาบิล” โดยต้องเผชิญกับ “แฮ็กเกอร์ตี้” อดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญที่เขามุ่งมั่นจะผ่านให้ได้ พร้อมเชื่อมั่นว่าไฟต์นี้ต้องดุเดือดถึงใจแฟนมวย และเขาจะรักษาแชมป์ไว้ได้แน่นอน
นาบิล กล่าวว่า “โจนาธาน เป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรง ออกหมัดคมและไว มีสเต็ปขาที่รวดเร็ว ผมเห็นคลิปซ้อมของเขาแล้วรู้ว่าเขามั่นใจมาก ต้องรอดูว่าเมื่อขึ้นเวทีจริง เขาจะยังมั่นใจได้มากแค่ไหน ถ้าเขาเสียความมั่นใจเมื่อไหร่ ก็อาจเสียท่าได้เหมือนกัน ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีในแบบของตัวเอง สำหรับผมแล้ว ตอนนี้คือช่วงขาขึ้น และยังไม่ใช่เวลาที่ผมจะแพ้แน่นอน ผมตั้งใจว่าจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ครับ”
สำหรับ “นาบิล” เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันจากศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อปลายเดือนกันายนที่ผ่านมา การได้ชกเคลื่อนไหวต่อเนื่องทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพฟิตสมบูรณ์ นอกจากนั้น การกลับมาชกในกติกามวยไทยที่ช่ำชองก็ทำให้เขามั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดี
“ผมดีใจที่ไฟต์นี้ได้กลับมาชกในกติกามวยไทยที่ถนัด ตอนนี้เครื่องกำลังร้อน ความฟิตผมเกินร้อย และกว่าจะถึงวันชกยังมีเวลาพอที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นอีก ก็อยากฝากถึง แฮ็กเกอร์ตี ว่าซ้อมมาให้ดี แล้วมาวัดกันบนเวทีว่าใครจะเป็นแชมป์ ไฟต์นี้เวทีจะลุกเป็นไฟแน่นอน”
แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง ONEFC.com/one173/ และติดตามข่าวสารอัพเดตของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ ONEFC.com รวมถึงโซเชียลมีเดียของ ONE ประเทศไทย ได้แก่ Facebook ONE Championship Thailand Instagram ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH