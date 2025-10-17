ศาลผู้ดีเปิดการไต่สวนสาเหตุการตายฮัตตัน อดีตแชมป์มวยโลก
สื่ออังกฤษรายงานว่า ศาลไต่สวนการเสียชีวิตเมืองสต็อกพอร์ต ได้เปิดการสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของริกกี้ ฮัตตัน อดีตแชมป์มวยโลก ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 46 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายน โดยพบร่างของเขาที่บ้านพักนั้น ผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเขาจบชีวิตตัวเอง
รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการติดต่อจากเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งต่อมาระบุว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขา จึงรุดไปยังบ้านของฮัตตันในย่านไฮด์ โดยครั้งสุดท้ายที่มีคนสนิทหรือบุคคลในครอบครัวพบเขาคือตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ซึ่งขณะนั้นเขาดูสบายดี ไม่ได้มีท่าทีน่าเป็นกังวลแต่อย่างใด แต่วันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้ไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์ที่นัดไว้ และในเช้าวันที่ 14 กันยายน ผู้จัดการไปหาที่บ้านเพื่อเดินทางไปสนามบินมุ่งหน้าสู่ดูไบด้วยกัน แต่ติดต่อไม่ได้ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านมา อดีตแชมป์โลกเปิดเผยเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาการโรคซึมเศร้าและการใช้ยาเกินขนาดมาตลอด รวมถึงยอมรับว่าเคยดื่มหนักและใช้ยาหนักจนแทบคุมไม่อยู่ ส่วนการสอบสวนของศชาลเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคมปีหน้า