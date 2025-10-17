ทีมกำปั้นซีเกมส์ ยกทีมบุกค่ายเพชรยินดี ชกประลองกับมวยไทยเพื่อเป้าหมายเจ้าเหรียญทอง
มาริอาโน่ กอสซาเลส หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทย และสุบรรณ พันโนน พาทีมกำปั้นไทยชุดซีเกมส์ บุกค่ายเพชรยินดี อคาเดมี่ เพื่อลงนวมประลองกับนักมวยไทย ค่าตัวเงินแสน 7 คู่ด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน นักมวยไทยค่ายเพชรยินดี อคาเดมี่ เชียร์กันแบบสุดมัน
การชกทุกคู่ กำปั้นไทย ได้ความรวดเร็ว ส่วนนักมวยจากเพชรยินดี ถึงจะช้าแต่ก็ได้ลูกแข็งแรง สำหรับกิจกรรมวันนี้ หัวหน้าค่ายเพชรยินดี เผยว่า ยินดีที่นักชกทีมชาติมาลงนวมกับนักมวยในค่าย ซึ่งก็ถือว่า เป็นการช่วยนักกีฬาทีมชาติก่อนแข่งซีเกมส์
ด้านนัก บรรจง สินสิริ นักชกทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ เผยว่า มาลงนวมครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการลงนวม บรรยากาศก็จำลองแข่งขันจริงได้
ขณะที่ ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ หัวหน้าค่ายเพชรยินดี อคาเดมี กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ทีมกำปั้นไทยยกทีมบุกค่ายมวย โดยโค้ชมาเรียโน่ หัวหน้าโค้ชชาวคิวบา มีแนวทางทำทีมมวยด้วยการเน้นลงนวมเยอะ เพื่อให้นักมวยได้เคลื่อนไหวและสำรวจความพร้อม
อย่างไรก็ตาม ทีมมวยสากลชุดซีเกมส์ มีโปรแกรมเดินทางไปชกที่ประเทศฟินแลนด์ ในรายการ”แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025″ระหว่าง 29 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์