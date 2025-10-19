มวยไทยวัยโจ๋ประกาศกระชาก 5 ทองเอเชี่ยนยูธเกมส์ที่บาห์เรน
ความเคลื่อนไหวทีมมวยไทยชุดลุยศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ 2025 หลังจากเก็บตัวฟิตซ้อมมาอย่างยาวนานเตรียมออกเดินทางในวันที่ 20 ตุลาคมที่จะถึงนี้มุ่งหน้าสู่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อลงทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 31 ตุลาคม ซึ่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นถือเป็นอีกหนึ่งความหวังของทัพนักกีฬาไทย
โดยทาง น.อ. บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมมวยไทยเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 มั่นใจทีมชุดนี้แข็งแกร่งพอที่จะทำเหรียญทองได้อย่างน้อย 5 ทอง โดยเฉพาะรุ่นอายุ 16-17 ปี มี ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง หรือ ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมส์ นักมวยไทยชื่อดังอดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือร่วมทีมอยู่ด้วย
สำหรับทีมมวยเยาวชนทีมชาติไทยชุดนี้ประกอบด้วย รุ่น 14-15 ปี ชาย 45 กก. นายกฤษณะ หอยแก้ว (อัจฉริยะ อ.อู๊ดอุดร) ,รุ่น 48 กก.นายสุวชัช คงสวัสดิ์ (ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง) ,รุ่น51 กก.นายสิรวิชญ์ ภูมิถาวร (ซุปเปอร์แบงค์ ศ.พลอยชาติตระกูล)
14-15 ปี หญิง รุ่น 40 กก. นางสาวณัฐธิดา กันย์บุรี (พลอยสตาร์ บ้านตากเรดิโอ) , รุ่น 45 กก.นางสาวขวัญพิชชา ฉินโน (ดาวรุ่ง ร.ร.กีฬานครสวรรค์) ,รุ่น48 กก.นางสาวขวัญชนก อะโนมา (ฟ้าแลบ ร.ร.กีฬานครสวรรค์)
16 -17 ปี ชาย รุ่น 54 กก.นายสุภักดิ์ จันทะแจ่ม (บัวเก้ายอด ทีเด็ด 99) , รุ่น57 กก. นายทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง (ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมส์) ,รุ่น 60 กก. นายภูศรันวิชย์ เสียงเพราะ (ศิลาทอง ร.ร.กีฬานครสวรรค์
ไหว้ครู 14-15 ปี ชาย ดาวเหนือ พวงมะลิ (ดาวเหนือ ร.ร.กีฬานครสวรรค์) ,ไหว้ครู 14-15 ปี หญิง กฤติมา ยศสมบัติ (เพชรโฟกัส ร.ร.กีฬานครสวรรค์)
ไหว้ครู 16-17 ปี ชาย พิมพิเชียร ชัยวรรณ ,ไหว้ครู 16-17 ปี หญิง รุ่งทิพย์วา กอแก้ว (รุ่งทิพย์ ร.ร.กีฬาสุพรรณบุรี)