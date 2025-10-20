ของดีต้องดู! ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 130 นนทชัย ชนโซเนอร์ นำทัพบู๊เข้ม
เปิดโปรแกรมเต็มศึก ONE ลุมพินี 130 ยกทัพจอมบู๊ฝีมือเด่น 12 คู่ ร่วมโชว์ผลงานเดือด ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมนี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.
คู่เอกของรายการ “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” แชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่น 2 วัย 26 ปี จากชุมพร ขอลดรุ่นจากเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ลงมาชนแกร่ง “โซเนอร์ เซน” มวยหมัดดุ วัย 28 ปี จากตุรกี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.)
ส่วนคู่รอง “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” นักสู้ใจเด็ด วัย 25 ปี จากสมุทรปราการ ลบลืมทุกความผิดหวัง กลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้ง ท้าดวลสด “สไล ทาน คี เชน” น้องใหม่ไฟแรง วัย 21 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊สู้ไม่ถอย วัย 28 ปี จากเมียนมา ขนอาวุธครบมือปะทะเดือด “ยามีน พีเค.แสนชัย” มวยซ้ายเชิงสวย วัย 29 ปี จากชลบุรี ที่จะกลับมากู้ศรัทธาบนสังเวียนอีกครั้งในรอบกว่า 1 ปี ภายใต้กติกามวยไทย 137 ป.
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งคู่มวยเด่นที่แฟนมวยห้ามพลาดชม “เพชรสยาม จ.ภัทรียากีฬาสยามสุรินทร์” ดีกรีแชมป์เวทีมวยราชดำเนินสองรุ่น เจอกับ “ริวกิ มัตซึดะ” นักสู้ดังจากญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนินเช่นกัน โดยจะดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 130
คู่เอก นนทชัย จิตรเมืองนนท์ vs โซเนอร์ เซน (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
คู่รอง ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ vs สไล ทาน คี เชน (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย vs อีวาน บอเดียนท์ (มวยไทย 143 ป.)
ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย vs ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย 140 ป.)
ตี๋ใหญ่ ทีเด็ด99 vs สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส (มวยไทย 118 ป.)
ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ vs ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี (มวยไทย 113 ป.)
ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ vs ยามีน พีเค.แสนชัย (มวยไทย 137 ป.)
ไททัส พร็อกเตอร์ vs หลิว ฉวน (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
แสนศักดิ์ ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์ vs ลีนุส บีลันเดอร์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เพชรสยาม จ.ภัทรียากีฬาสยามสุรินทร์ vs ริวกิ มัตซึดะ (คิกบ็อกซิ่ง 122 ป.)
อัลฟี ลินช์ vs โชมะ โอกุมุระ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ชายัน ออร์ซัค vs อิมราน ซาติเอฟ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)