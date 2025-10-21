‘สุทิน’ ลุยบูมมวยไทยทหารส่งทีมบุกเชื่อมสัมพันธ์รัสเซียต่อยอดสู่สหรัฐฯ ปี 2027 – ‘บัวขาว’ เปิดเทรนนิ่ง
ดร.สุทิน คลังแสง นายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย) มอบหมายให้ผู้แทนนายกสมาคมฯ พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก เลขานุการ สมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย), ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) และ ว่าที่ ร.ท. ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม ปฎิคม สมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนไปร่วมดำเนินการการจัดการแข่งขัน “มวยไทย เฟรนด์ชิพ คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาลุจนีกี กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
โดยกิจกรรมวันที่ 14 ตุลาคม มีการจัดประชุมประธานกรรมการบริหารสมาคมกีฬาทหารประจำประเทศรัสเซียเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนากีฬาทหาร โดยมี ดรีมิทรีปูติน และโกรมอฟ หัวหน้าสโมสรกีฬากลางรัสเซียของกองทัพบก ร่วมประชุม โดยผู้แทน พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก เลขานุการ สมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย) ได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย พร้อมเรียนเชิญคณะนักกีฬาทหารรัสเซีย เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันมวยไทย และมวยสากล ในกีฬาต่อตู้ทหารโลก ครั้งที่ 2 (2nd CISM Martial Arts) ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2569 เพื่อพัฒนาต่อยอดกีฬาทหารไปสู่มหกรรมการแข่งขันกีฬาทหารโลก 2027 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8 (8th CISM World Summer Games 2027) ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต่อมาวันที่ 15 ตุลาคม 2568 มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน MUAYTHAI FRIENDSHIP CUP 2025 โดยมี “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร.อ.สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทยชื่อก้องโลก ได้รับเกียรติเป็นแอมบาสซาเดอร์ในการร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 มีการประชุมส่งเสริมความสัมพันธ์กีฬาทหาร (มวยไทย) ระหว่างไทย-รัสเซีย โดยมี มิคคาอิล ดิกทีรอฟ รัฐมนตรีกีฬาประจำประเทศรัสเซีย, พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก เลขานุการ สมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย), ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย), ว่าที่ ร.ท. ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม ปฎิคมสมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย), สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA), นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก, ดรีมิทรีปูติน นายกสมาคมกีฬา มวยไทย- รัสเซียร่วมประชุมโดยผู้แทนนายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกในนาม ดร.สุทิน คลังแสง นายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย)
ต่อจากนั้นมีการจัดการแข่งขัน “มวยไทย เฟรนด์ชิพ คัพ 2025” โดยมีการแสดงโชว์ไหว้ครูมวยไทยของ บัวขาว บัญชาเมฆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งตัวแทนนักกีฬามวยไทย ทั้งหมด 4 คนจากค่ายมวยราชานนท์ เดินทางจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “มวยไทย เฟรนด์ชิพ คัพ 2025” ในครั้งนี้
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 บัวขาว บัญชาเมฆ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย) ได้ร่วมรายการกีฬาชื่อดังของรัสเซีย ทางช่อง DROZD PODCAST ในการโปรโมทกีฬามวยไทย และประชุมส่งเสริมความสัมพันธ์กีฬามวยไทย ในกีฬาทหารโลก
ปิดท้ายวันที่ 18 ตุลาคม 2568 บัวขาว บัญชาเมฆ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมกีฬาทหาร (ประเทศไทย)ได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนมวยไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยให้กับผู้ที่รักมวยไทย ที่เมืองเยคาเตอรินบุร์ก ประเทศรัสเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ศิลปะมวยไทยจำนวนมาก