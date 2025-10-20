กำปั้นยังเติร์กไทยลัดฟ้าสู่บาห์เรนหวังคว้าทองเอเชี่ยนยูธเกมส์
ทัพนักกีฬามวยสากลเยาวชนทีมชาติไทย 7 ชีวิต บินลัดฟ้าสู่บาห์เรน หวังล่าเหรียญทอง มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ครั้งที่3ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาวชนเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชนรวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์2028
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทย รวมตัวกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางไปยังกรุง มานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งประเทศบาห์เรน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม
สมาคมกีฬามวยสากลฯ ส่ง 7 นักชกเยาวชนทีมชาติไทย. ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่ ธิติพันธ์ คำแร่(รุ่น50กก.) เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี68,นนท์ ฟักทองอยู่(รุ่น54กก.)เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี67,ศิวา ชัยณรงค์(รุ่น60กก.)เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี68,สันติ แก้วบุญเรือง(รุ่น66กก.)เหรียญทองแดงยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี68
และนักกีฬาหญิง 3 คน คือ วริศรา เต็งโล่ง(รุ่น46กก.หญิง)เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี68,รุจิรา ศรีโพนทอง(รุ่น54กก.หญิง)เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี68,นันท์นภัส มุ่งพิงกลาง(รุ่น66กก.หญิง)เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี 68 พร้อมด้วย สต๊าฟโค้ช ประกอบด้วย เพิก พึ่งปัญญา,ร.ต.สุฤทธิ์ ยิ่งกำแหง,ส.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ พึ่งปัญญา
อย่างไรก็ตาม เอเชี่ยนยูธเกมส์2025มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย