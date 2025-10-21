น้องโอ๋ นำทัพวันแชมเปี้ยนชิพบู๊ทีมกำปั้นทีมชาติชุดลุยซีเกมส์
ทีมกำปั้นไทย ชุดลุยซีเกมส์ อุ่นเครื่อง มวยวันแชมเปี้ยนชิพ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เผยนักชกมวยสากลทีมชาติไทยฝีไม้ลายมือดี แต่ต้องเติมเรื่องความแข็งแกร่ง รับรองทำได้ตามเป้าหมายในกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม
ความเคลื่อนไหวทีมมวยสากลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 ตุลาคม อุ่นเครื่องลงนวมกับ ทีมมวยวันแชมเปี้ยนชิพ นำทีมโดย น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ที่จะขึ้นชกชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลาเวตกับ รถถัง จิตร์เมืองนนท์ ในรายการ ONE173 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน ลงนวมพบ คุณาธิป ปิดนุช นักมวยซีเกมส์ใน รุ่น 63.5 กก.
ด้านน้องโอ๋ เผยว่า น้องๆ ทีมชาติไทยมีการชกที่ดี จังหวะฝีมือเยี่ยม แต่ต้องเติมเรื่องพลกำลังและความแข็งแกร่ง หากทำได้รับรองมีผลงานที้่ดีในซีเกมส์อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ยังมี แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ พบ บรรจง สินศิริ (รุ่น69กก.), พีระพัฒน์ เยียะสูงเนิน รุ่น 75 กก. พบ ดานี่ โรดริเกซ แชมป์รุ่นเวลเตอร์เวตเวทีราชดำเนิน (RWS)
ด้าน ดร.ประชุม บุญเทียม อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และรองเลขาธิการสมาคมฯ ที่เข้ามาเยี่ยมชมการลงนวมฝึกซ้อมขอขอบคุณมวยไทยอาชีพ ที่เสียสละเวลามาฝึกซ้อมให้ มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการออกหมัด เรื่องพลกำลัง ต่อจากนี้ทีมมวยสากลชุดซีเกมส์จะเดินทางไปแข่งขันที่ฟินแลนด์ และเทรนนิ่งแคมป์ที่อุซเบกิสถาน เพื่อเตรียมความ พร้อมโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่เมืองไทย โดยกำชับห้ามนักกีฬาบาดเจ็บโดยเด็ดขาด
ด้านพ.ต.ท.วิจารณ์ พลฤทธิ์ หัวหน้าสต๊าฟโค้ชทีมมวยสากลทีมหญิงเผยว่าความพร้อมของนักกีฬาตอนนี้80เปอร์เซนต์เหลือเรื่องแท็คติคและพลกำลังเท่านั้นเชื่อมั่นว่าจะได้5เหรียญทองตามเป้าที่สมาคมฯตั้งเป้า ส่วนคู่แข่งในซีเกมส์ของมวยหญิงคือเวียดนามที่เป็นคู่แข่งที่อันตราย
อย่างไรก็ตาม ทีมมวยสากลชุดซีเกมส์ มีโปรแกรมเดินทางไปชกที่ประเทศฟินแลนด์ ในรายการ”แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025″ ระหว่าง 29 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์