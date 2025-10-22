มวยไทยเอเชี่ยนยูธเกมส์ไร้ปัญหาไม่มีตกตาชั่งแน่
ทีมนักมวยเยาวชนไทยชุดสู้ศึกเอเชี่ยนยูธ เกมส์ 2025 ทำน้ำหนักอยู่ในพิกัดได้แล้ว หลังจากเดินทางมาถึงบาห์เรนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไม่มีปัญหา โดยทางอ.พยุงศักดิ์ รักสัตย์ 1ในทีมงานสต๊าฟโค้ช เผยอากาศที่บาห์เรนร้อนทำให้การลดน้ำหนักทำได้ไม่ยาก ต้องรอตอนชั่งน้ำหนักตอนเช้าวันชกถึงจะเห็นรูปร่างคู่แข่งว่าน่ากลัวแค่ไหน แต่ทีมมวยไทยเตรียมมาดีไม่ต้องกลัวใคร
ใกล้ขึ้นสังเวียนเข้าไปทุกทีแล้วสำหรับศึกมวยไทยในกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยหลังจากที่ทีมมวยไทยเดินทางไปถึงบาห์เรนและได้ทำการฝึกซ้อมที่ลานจอดรถของโรงแรมที่พัก ซึ่งทุกคนได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไม่มีปัญหา
นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผู้จัดการทีมได้เผยว่า ตอนนี้เรื่องน้ำหนักตัวของนักมวยที่เกินอยู่ไม่มีปัญหาแล้ว รับรองไม่มีปัญหาตกตาชั่งแน่ ต้องรอดูว่านักมวยชาติคู่แข่งจะมีรูปร่างใหญ่แค่ไหนในเช้าวันชกนั่นแหละ แต่ของไทยฟิตมาดีไม่กลัวใครอยู่แล้ว ขอให้ชกได้ตามที่ซ้อมมาก็ลุ้นยาวๆ
ส่วน”อ.จุ๊” พยุงศักดิ์ รักสัตย์ 1ในทีมงานสต๊าฟโค้ช เผยว่า สภาพร่างกายของทีมมวยไทยชุดนี้ถือว่าพร้อมแล้ว ต้องรอดูหน้างานว่าคู่แข่งเป็นไงบ้าง โดยมวยไทยสมัครเล่นจะเน้นการออกอาวุธเป็นหลัก ดังนั้นจะมัวแต่เต้นมากไปไม่ได้ทำได้ต้องทำและให้ชัดเจนถึงจะมีโอกาสชนะ