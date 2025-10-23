นักมวยเยาวชนไทยจับติ้วฟัดเขมร 3 คู่ ศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ที่บาห์เรน
ความเคลื่อนไหวของ มวยไทยสมัครเล่น ในศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ 2025 ที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการประชุมผู้จัดการทีมของแต่ละชาติ โดยไทยมี นอ.บุญส่ง นวลย่อง เข้าร่วม ซึ่งมีการจับสลากประกบคู่ในแต่ละรุ่นดังนี้
อายุ14-15 ปีชาย รุ่น 45 กก.กฤษณะ หอยแก้ว พบ อาโบฟาซี ฮาจิวานกาเลบี้ (อิรัก) ,รุ่น 48 กก. สุวชัช คงสวัสดิ์ พบ อิสซ่า ไซดอฟ (คาซักสถาน) ,รุ่น 51 กก. สิรวิชญ์ ภูมิถาวร พบ ชานทู ธร (กัมพูชา)
อายุ 16-17 ปีชาย รุ่น 54 กก. สุภักดิ์ จันทะแจ่ม พบ วิสาร ชอง (กัมพูชา) , รุ่น 57 กก. ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง พบ บยัมบาเจฟ โซดบิเลค (มองโกเลีย) ,รุ่น60กก. ภูศรันวิชย์ เสียงเพราะ พบ รายาน อาหมัด (จอร์แดน)
อายุ 14-15 ปีหญิง รุ่น 40 กก. ณัฐธิดา กันย์บุรี พบ เงาะฮาเบา (เวียดนาม) , รุ่น 45 กก. ขวัญพิชชา ฉิมโน พบ สเรย์นุช ลี่ (กัมพูชา) , รุ่น 48 กก. ขวัญชนก อะโนมา พบ โรซฮาน เบห์นามี่ (อิหร่าน)
อายุ 16-17ปี หญิง รุ่น 48 กก. นิรชา ตังจิว พบ ซาเนีย ไฮดารี่ (อัฟกานิสถาน) , รุ่น 51 กก. ปลายฝน สุวรรณ พบ อัลบิน่า ซูห์มิโนว่า (คาซักสถาน) และ รุ่น 54 กก. พิมพ์ลภัส ร้อยแก้ว พบ นูร์ บิสยาราห์ อาทิสยา (มาเลเซีย)
สำหรับการแข่งขันจะเริ่มในวันที่ 23 ตุลาคม โดยนักกีฬาชายแข่งทุกคน ส่วนนักกีฬาหญิงจะมี นิรชา กับ ขวัญพิชชา ที่ลงแข่งขัน
หลังจากผลการจับสลากเสร็จสิ้นลงโดยนักกีฬาไทยต้องเจอกับ กัมพูชาถึง 3 รายนั้น นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมได้เผยว่า ต้องใส่เต็มที่แน่นอนไม่ว่าเจอใคร แม้ว่าจะเป็นที่สนใจของคนไทยมากก็ตามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ภาพรวมแล้วถือว่าเจอของแข็งแต่ยังมั่นใจในศักยภาพของเด็กไทยชุดนี้