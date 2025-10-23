เทพีแห่งโชคเข้าข้าง! กำปั้นเยาวชนไทยได้บาย 3 รุ่น เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025
ทัพนักกีฬามวยสากลเยาวชนทีมชาติไทย ได้บาย 3 รุ่น ลุ้น ศิวา ชัยณรงค์ นักชกรุ่น 60 กก. ประเดิมเวที พบ ซาง เชียงกุน นักชกจีน ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลฯ ที่พยายามผลักดัน และปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชน และเยาวชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชน รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
ล่าสุดทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทยมีการจับประกบคู่ ผลปรากฎว่า นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้บายในรอบแรก 3 รุ่น โดยแบ่งเป็น ชาย 2 รุ่นคือ รุ่น 50 กก. ธิติพันธ์ คำแร่ เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 และรุ่น 54 กก.นนท์ ฟักทองอยู่ เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2567 และหญิง 1 รุ่นคือ รุ่น 54 กก.หญิง รุจิรา ศรีโพนทอง เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี68
ส่วนผลประกบคู่มีดังนี้
รุ่น 60 กก. ศิวา ชัยณรงค์ เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2568 พบ ซาง เอง กุน (จีน) ในรอบแรกวันนี้
รุ่น 66 กก. สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 พบ ซับไพร์ม อัลซาดี้ (อิรัก)
รุ่น 46 กก.หญิง วริศรา เต็งโล่ง เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 พบ ลู หยินเซียว (จีน) วันที่ 24 ตุลาคม
รุ่น 66 กก.หญิง นันนภัทร์ มุ่งพิงกลาง พบ อุบาสิกา จากาสเบว่า (อุซเบกิสถาน) วันที่ 26 ตุลาคม
ขณะที่สต๊าฟโค้ชชุดนี้ ประกอบด้วย เพิก พึ่งปัญญา, ร.ต.สุฤทธิ์ ยิ่งกำแหง, ส.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ พึ่งปัญญา
อย่างไรก็ตาม เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย