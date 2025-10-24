ทีมไทยแลนด์ลุย! แรมโบ้เล็ก-เสือแบล็ค-นักรบ พร้อมโชว์ฟอร์มศึก ONE Fight Night 37
เปิดโปรแกรมเต็มศึก ONE Fight Night 37 ที่อัดแน่นด้วยคู่แข่งขันระดับห้าดาวตลอดทั้งรายการ นำขบวนด้วยไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ร่วมด้วยการโชว์ฝีมือของ 3 กำปั้นตัวแทนไทย แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ, เสือแบล็ค ท.พราน49 และนักรบ แฟร์เท็กซ์ ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา กรุงเทพฯ ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้
คู่เอก โรมัน เคร็กเคลีย แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต (205-225 ป.) และมวยไทย รุ่นเฮฟวี่เวต (225-265 ป.) จากยูเครน ลุ้นคว้าเข็มขัดเส้นที่สาม พบกับ ซาเมต อักเดเว จากตุรกี ในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในองค์กร
คู่รอง นิโค คาร์ริลโล จอมบู๊สายแข็ง วัย 27 ปี จากสกอตแลนด์ ทำหน้าที่รั้งอันดับ 4 แรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ปะทะ ลุค ลิสซีย์ นักชกขาลุย วัย 29 ปี จากสหรัฐอเมริกา ที่หวังพาตัวเองคืนสู่ตำแหน่งตัวท็อปของรุ่นอีกครั้ง ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต
ด้าน แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ มวยอาวุธครบเครื่อง วัย 22 ปี จากชัยภูมิ ผู้ท้าชิงอันดับ 4 แรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เปิดศึกดวลเดือด อับดุลลา ดายาคาเอฟ นักสู้ไฟแรง วัย 23 ปี จากรัสเซีย เจ้าของผลงาน 7-1 ใน ONE และปัจจบุันนั่งเก้าอี้อันดับ 5 ของแรงกิ้งรุ่นเดียวกัน
ขณะที่ เสือแบล็ค ท.พราน49 มวยกะเหรี่ยงฟอร์มสด วัย 29 ปี จากเพชรบุรี ประเดิมบู๊พิกัดใหม่รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ลุ้นเก็บแต้มชัย 3 ไฟต์ติด โดยจะต้องวัดแกร่งกับ โยฮัน เอสตูปินาน จอมบู๊สายดีด วัย 23 ปี จากโคลอมเบีย ซึ่งเคยเป็นตัวท็อปของแรงกิ้งรุ่นนี้
นอกจากนี้ยังมี นักรบ แฟร์เท็กซ์ จอมบู๊สายแข็ง วัย 26 ปี จากสุรินทร์ กลับมากู้ศรัทธามหาชน ดวลฝีมือกับ ทาอิกิ นาอิโตะ นักสู้ประสบการณ์แน่น วัย 29 ปี จากญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่แทน จาค็อบ สมิธ ที่ถอนตัวไปเนื่องจากบาดเจ็บ โดยจะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
อย่างไรก็ตาม คู่ระหว่าง อนิสสา เม็กเซน จากฝรั่งเศส-แอลจีเรีย พบกับ เวโร จากเมียนมา ซึ่งเดิมทีถูกจองคิวให้เจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจาก อนิสสา ขอถอนชกด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ศึกนี้ยังมีคู่แข่งขันที่น่าสนใจอีกเพียบให้ทุกคนได้ชมกันอย่างจุใจ
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE Fight Night 37
คู่เอก โรมัน เคร็กเคลีย vs ซาเมต อักเดเว (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ป.)
คู่รอง นิโค คาร์ริลโล vs ลุค ลิสซีย์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ vs อับดุลลา ดายาคาเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
เอลเบก อาลีชอฟ vs คาร์โล บูมินาอัง (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
เสือแบล็ค ท.พราน49 vs โยฮัน เอสตูปินาน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ vs วิลลี ฟาน รอยเอน (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ลิโต อาดิวัง vs มาวโร มาสโตรมารินี (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นักรบ แฟร์เท็กซ์ vs ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จิลเบิร์ต นาคาทานี vs เอโก โรนี ซาปูตรา (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)