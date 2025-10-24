ประเดิมไม่สวย! ศิวา พ่ายกำปั้นจีน ร่วงรอบแรก เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025
ศิวา ชัยณรงค์ นักชกเยาวชนทีมชาติไทยทประเดิมเวทีไม่สวย พ่ายคะแนน ซาง เชียงกุน นักจีน 2-3 ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดาย ในรุ่น 60 กก. มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน เมื่อคืนวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาวชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชน รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
โดยการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทย มีการแข่งขันหนึ่งคู่ รอบแรก ซึ่งก่อนการแข่งขัน พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เดินทางมาให้กำล้งใจทัพกำปั้นมวยสากลภายในบริเวณที่พัก
ผลการแข่งขันปรากฎว่า รุ่น 60 กก.ศิวา ชัยณรงค์ นักชกดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2568 พบ ซาง เอง กุน นักชกจากจีน ตลอด 3 ยก ชกกันสูสีผลัดกันทำคะแนน สุดท้ายนักชกไทยพ่ายคะแนน2-3 ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดาย
สำหรับวันนี้ (24 ต.ค.) มีนักชกไทยลงแข่งขัน 1 คู่ คือ รุ่น 46 กก. หญิง วริศรา เต็งโล่ง เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 พบ ลู หยินเซียว (จีน) โดยสต๊าฟโค้ชชุดนี้ ประกอบด้วย นายเพิก พึ่งปัญญา, ร.ต.สุฤทธิ์ ยิ่งกำแหง, ส.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ พึ่งปัญญา
ทั้งนี้ เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย