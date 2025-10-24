กกท. ผนึกพลัง เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า -บลูพอร์ต หัวหิน จัดมวยไทยมวยไทยสร้างชาติ สร้างคุณสู่เวทีโลก
การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน พร้อมระเบิดศึกความยิ่งใหญ่กับการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติ “Legend Fighting Championships 2025 – มวยไทยสร้างชาติ” ภายใต้แนวคิด “มวยไทยสร้างชาติ สร้างเศรษฐกิจไทย สร้างคุณค่ามวยไทยสู่เวทีโลก” โดยมี “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ เป็นผู้จัดการแข่งขันรายการนี้ เพื่อขับเคลื่อนพลัง “มวยไทย” ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก และยกระดับ เมืองหัวหิน ให้กลายเป็นศูนย์กลาง “Sports Tourism” เมืองแห่งกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศไทย
ศึกแห่งศักดิ์ศรีกำลังจะปะทุขึ้นที่หัวหิน เวทีแห่งเกียรติยศนี้จะเป็นการปะทะกันระหว่าง ทีมนักมวยไทย และ ทีมนักมวยต่างชาติ
ในสังเวียนที่ผสานความดั้งเดิมของ มวยไทยคาดเชือก กับ ความเข้มข้นของ มวยไทยสวมนวม เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศแห่งพลัง “มวยไทยสร้างชาติ”
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว หัวหิน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อคู่มวยสุดเดือดทั้ง 7 คู่
คู่ที่ 1 (พิกัด 56.7 กก.)
Akram Ouchibi (ประเทศโมร็อกโก) ปะทะ เพชรสายรุ้ง ศ.เดชดำรงค์ (ประเทศไทย)
คู่ที่ 2 (พิกัด 61 กก.)
Ye Yint Nung (ประเทศเมียนมาร์) ปะทะ สกัดเพชร พ.ประภัศร์ลูกพ่อโต (ประเทศไทย)
คู่ที่ 3 (มวยหญิง พิกัด 53 กก.)
Negin Afshin Shahinfar (ประเทศอิหร่าน) ปะทะ หงส์พิรุณ ก.ประเสริฐยิม (ประเทศไทย)
คู่ที่ 4 (พิกัด 58 กก.)
Akdahe Boujamaa (ประเทศโมร็อกโก) ปะทะ นิเชาร์ ส.เพียรทอง (ประเทศไทย)
คู่ที่ 5 (พิกัด 59 กก.)
Othmane Irhouza (ประเทศโมร็อกโก) ปะทะ อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี (ประเทศไทย)
คู่ที่ 6 (พิกัด 63.5 กก.)
Shokhzod Zafar Ugli Azamatov (ประเทศอุซเบกิสถาน) ปะทะ รัชชานนท์ เอกเมืองนนท์ (ประเทศไทย)
คู่ที่ 7 (พิกัด 64 กก.)
Younes Rhali (ประเทศโมร็อกโก) ปะทะ วันมีชัย ป.ศรสิงห์ (ประเทศไทย)
ถ่ายทอดสดทั่วประเทศทาง ช่อง 8 หมายเลข 27 ชมสดออนไลน์ได้ทาง Facebook / YouTube : LFC Legend Fighting Championships