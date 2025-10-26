มวยไทยเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ทะลุชิงทอง 5 รุ่น
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามาประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 25ตุลาคมที่ผ่านมามีดังนี้ เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
รุ่น14-15 ปี รุ่น40กก.ณัฐธิดา กันย์บุรี (พลอยสตาร์ บ้านตากเรดิโอ) ชนะคะแนน ไอซูลู โควาเลว่า(คาซัคสถาน) 30-27 , รุ่น48กก. สุวชัช คงสวัสดิ์ (ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง) ชนะคะแนน วิคตอโรวิช มาสโลเวียต(คีร์กิซสถาน) 30-27
รุ่น 16-17 ปี รุ่น48กก. นิรชา ตังจิว (เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล) ชนะคะแนน อดิยา อิซบาสกาน(คาซัคสถาน)30-27 ,รุ่น54กก. พิมพ์ลภัส ร้อยแก้ว(ร้อยแก้ว ส.พงษ์สิงห์) ชนะอาร์เอสซี มานิชิ บโฮวมิค (บาร์เรน) ยก2, รุ่น57กก.ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง (ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมส์) ชนะคะแนน อาเมียโมฮัมหมัด มาจิดิเนีย(อิหร่าน) 29-28
ส่วนการแข่งขันไหว้ครูชายรุ่นอายุ 14-15 ปี ดาวเหนือ พวงมะลิ ทำคะแนนเข้ามาอันดับเป็นที่ 2 ได้ 8.97
ส่วนรุ่นอายุ 16-17 ปี พิมพ์พิเชียร ชัยวรรณ ทำคะแนนได้ 9.03 เข้ามาอันดับที่ 2 ซึ่งทั้งคู่ได้ผ่านเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศมีลุ้นเหรียญทองเช่นกัน
หลังการแข่งขัน นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมได้เผยว่า วันนี้เด็กไทยชกได้ดีมากเปิดเกมบุกทุกคน กรรมการตัดสินไม่ค้านสายตา ตอนนี้เท่ากับว่าทีมมวยไทยเข้าชิง 5 รุ่นไหว้ครูอีก 4รุ่น แต่ยังประมาทไม่ได้ยังเสียวว่ารอบชิงจะมีกรรมการทำพิษอีกหรือเปล่า แต่จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด