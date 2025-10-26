เลเจนด์ ไฟต์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์ มวยไทยสร้างชาติ ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่หัวหิน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า และ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ได้จัดการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติรายการยิ่งใหญ่ “Legend Fighting Championships 2025 – มวยไทยสร้างชาติ” โดยมี วิว เยาวภา บุรพลชัย อดีตฮีโร่ โอลิมปิก เป็น ผู้จัดการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด “มวยไทยสร้างชาติ สร้างเศรษฐกิจไทย สร้างคุณค่ามวยไทยสู่เวทีโลก” เพื่อส่งเสริมมวยไทยในมิติของศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย
ก่อนเริ่มการแข่งขัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันยืนไว้อาลัยแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป็นเวลา 1 นาทีเพื่อแสดงความเคารพและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ผลการแข่งขัน ศึกแห่งเกียรติยศนี้เป็นการปะทะระหว่าง “ทีมนักมวยไทย” และ “ทีมนักมวยนานาชาติ”ในรูปแบบผสมผสานระหว่าง มวยไทยคาดเชือก และ มวยไทยสวมนวม
ผลการแข่งขันทั้ง 7 คู่ มีดังนี้
Akram Ouchibi (โมร็อกโก) ชนะ เพชรสายรุ้ง ศ.เดชดำรงค์ (ไทย)
Ye Yint Nung (เมียนมาร์) ชนะ สกัดเพชร พ.ประภัศร์ลูกพ่อโต (ไทย)
Negin Afshin Shahinfar (อิหร่าน) ชนะ หงส์พิรุณ ก.ประเสริฐยิม (ไทย)
นิเชาร์ ส.เพียรทอง (ไทย) ชนะ Akdahe Boujamaa (โมร็อกโก)
Othmane Irhouza (โมร็อกโก) ชนะ อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี (ไทย)
Shokhzod Zafar Ugli Azamatov (อุซเบกิสถาน) ชนะ รัชชานนท์ เอกเมืองนนท์ (ไทย)
วันมีชัย ป.ศรสิงห์ (ไทย) ชนะ Younes Rhali (โมร็อกโก)
รวมผลการแข่งขัน ทีมนักมวยนานาชาติชนะไปด้วยคะแนนรวม 5 ต่อ 2 คู่ คว้าถ้วยเกียรติยศ “มวยไทยสร้างชาติ” ไปครองอย่างสง่างาม การจัดมวยเชิงศิลปะวัฒนธรรม สู่สายตาชาวโลก
การแข่งขันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแห่งศักดิ์ศรีของนักมวยไทยและต่างชาติ แต่ยังเป็นการจัด มวยไทยเชิงศิลปะวัฒนธรรม ที่สื่อถึงรากเหง้าและคุณค่าของความเป็นไทย ผ่านลีลาท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทย ดนตรีไทย และพิธีไหว้ครูอันทรงคุณค่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก “Legend Fighting Championships” ถือเป็นต้นแบบของการนำมวยไทยมาสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในด้าน การท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพของนักมวย ครูมวย ผู้ตัดสิน และบุคลากรในวงการมวยไทยให้มีรายได้และความมั่นคงในอาชีพรวมถึงเป็นเวทีที่ผลักดัน “มวยไทย” ให้ก้าวสู่เวทีโลกในฐานะ soft powerของชาติไทยอย่างแท้จริง
แฟนมวยทั่วประเทศสามารถรับชมความยิ่งใหญ่ของศึกนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook / YouTube : LFC Legend Fighting Championships