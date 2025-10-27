รุจิรา-นันท์นภัส กอดคอพ่าย! ชวดทองแดงมวยสากล เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025
รุจิรา ศรีโพนทอง นักชกสาวเยาวชนทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด ทำเต็มความสามารถ ก่อนพ่าย อานิมา อัซจากัล นักชกมองโกเลีย 2-3 ในรุ่น 54 กก. หญิง พลาดเหรียญทองแดง เช่นเดียวกับรุ่น 66 กก.หญิง นันท์นภัส มุ่งพิงกลาง ที่สู้ความแข็งแกร่งไม่ได้ เป็นฝ่ายแพ้คะแนน อุบอสซิน กาจาลกาสเบว่า นักชกสาวอุซเบกิสถาน 0-5 ตกรอบ 8 คน มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาวชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชน รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
โดยการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทย มีการแข่งขัน 2 คู่ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยรุ่น 54 กก.หญิง รุจิรา ศรีโพนทอง แชมป์เยาวชนปีล่าสุด ที่ได้บายรอบแรก พบ อานิมา อัซจากัล นักชกมองโกเลีย ผลปรากฎว่าทั้งคู่แลกหมัดกันสนุกชนิดสะใจคนดู ผลัดกันทำคะแนน ต้องมาชิงดำกันยกสุดท้าย แต่นักชกสาวไทยมาพลาดโดนหมัดจังๆ หลายครั้งทำให้แพ้คะแนนสูสี 2-3 พลาดได้เหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดาย
เช่นเดียวกับรุ่น 66 กก. หญิง นันท์นภัส มุ่งพิงกลาง พบ อุบอสซิน กาจาลกาสเบว่า นักชกสาวจาก อุซเบกิสถาน ตลอด 3 ยก นันท์นภัส พยายามอย่างเต็มที่แต่สู้ความแข็งแกร่งและความไวของคู่ต่อสู้ไม่ได้ เป็นฝ่ายแพ้คะแนน 0-5 ตกรอบ 8 คน
สำหรับวันนี้ (27 ต.ค.) มีนักชกไทยลงแข่งขัน2คู่ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ คือ รุ่น 50 กก. ฐิติพันธ์ คำแร่ ดีกรีเหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด พบ ซิงห์ มอยบุงคาบาม (อินเดีย) และรุ่น 66 กก. สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 พบ เการิสซังการ์ เดซมุกห์ (อินเดีย)
ทั้งนี้ เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย