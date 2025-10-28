เดือดอีกแน่! เปิดโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 131 สุริยันต์เล็ก รีแมตช์เดโช
เผยโฉมโปรแกรมเต็มศึก ONE ลุมพินี 131 นำทัพจอมบู๊ฝีมือแกร่ง 12 คู่ ร่วมปะทะอาวุธเดือด ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
คู่เอกของรายการ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมบู๊หมัดหนัก วัย 29 ปี จากมหาสารคาม เปิดศึกรีแมตช์เดือดพบกับ “เดโช ป.บริรักษ์” คู่ปรับเก่าหน่วยก้านดี วัย 22 ปี จากสงขลา ที่หวังมาแก้มือเอาคืนเต็มกำลัง ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ส่วนคู่รอง “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” มวยอาวุธครบเครื่อง วัย 28 ปี จากพัทลุง มุ่งเป้าเรียกคืนฟอร์มเก่ง ปะทะ “กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย” นักสู้ขาลุย วัย 24 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่เล็งเก็บชัยต่อเนื่อง ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.)
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “รุสตัม ยูนูซอฟ” ดาวรุ่งไฟแรง วัย 18 ปี จากรัสเซีย เจ้าของสถิติไร้พ่าย 5 ไฟต์ในศึกนี้ ล่าชัยเปิดทางลุ้นสัญญา ONE พบกับ “เพชรสุขุมวิท ต้อมทุ่งใหญ่” กำปั้นสายแข็ง วัย 27 ปี จากนครศรีธรรมราช ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 131
คู่เอก สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง vs เดโช ป.บริรักษ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คู่รอง พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี vs กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
บัวเขียว ป.เปาอินทร์ vs แมมมอส ส.สละชีพ (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
เพชรเมืองเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ vs โมฮาเหม็ด ตาวฟิก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
กาเบรียลเล โมราม vs น้องฟ้าใส ท็อป พีเค.แสนชัย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
อิคคิวซัง ส.สละชีพ vs ดาวแดง เอ็นนี่มวยไทย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
รุสตัม ยูนูซอฟ vs เพชรสุขุมวิท ต้อมทุ่งใหญ่ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จู ช่วย vs อาร์เธอร์ คลอปป์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
กาเบรียล เปเรรา vs ทากุ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
อเล็กซานเดอร์ ข่าน vs เซอิยะ มัตซึดะ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
จี เชง ฟีบิ โล vs แมดิสัน คลัตต์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ชาซาดา อาตาเอฟ vs เมห์ราบ แมมแมดซาดา (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)