สงครามสายเลือด! ชินยะ ปะทะเดือดเพื่อนร่วมชาติ ฮิโรยูกิ เสริมทัพศึก ONE 173
ชินยะ อาโอกิ อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) วัย 42 ปี จากญี่ปุ่น เตรียมปะทะเดือดกับ ฮิโรยูกิ เทตซูกะ นักสู้จอมแกร่งเพื่อนร่วมชาติ วัย 35 ปี ในกติกา MMA รุ่นไลต์เวต ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประกบ 2 จอมเก๋าแดนปลาดิบครั้งนี้การันตีได้ถึงความสนุกแบบเต็มพิกัด เพราะทั้งคู่ต่างขึ้นชื่อเรื่องการปิดเกมไว งานนี้มีโอกาสสูงที่เกมการชกจะจบแบบไม่ครบยก ต้องรอดูกันว่า “ชินยะ” หรือ “ฮิโรยูกิ” ใครจะแจ้งเกิดต่อหน้าแฟนมวยบ้านเกิดได้ก่อนกัน!
ตลอดกว่า 10 ปีบนสังเวียน ONE “ชินยะ” สะสมเกียรติยศไว้มากมาย คว้าแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต ได้ถึง 2 ครั้ง และทำสถิติชนะ 15 ไฟต์ โดยเป็นการเผด็จศึกคู่ต่อสู้ได้อย่างเหนือชั้นมากถึง 13 ไฟต์ แบ่งเป็นการชนะทีเคโอ 1 ครั้งและที่เหลืออีก 12 ครั้งเป็นการซับมิชชันปิดเกม จนทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “จอมรัดระดับตำนาน” ของญี่ปุ่น
ผลงานล่าสุดเขาเพิ่งซับมิชชันเอาชนะ “เอดูอาร์ด โฟลายัง” คู่ปรับเก่าจากฟิลิปปินส์ ในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และครั้งนี้ยังมุ่งมั่นจะคว้าชัยต่อหน้าแฟนมวยบ้านเกิดให้ได้อีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายังมีดีพอที่จะโลดแล่นต่อไปบนเวทีการแข่งขันระดับโลกด้วยวัย 42 ปี
ด้าน “ฮิโรยูกิ” ก็มาพร้อมสถิติไม่ธรรมดาจากการชนะมากถึง 6 ไฟต์ โดย 5 ครั้งเป็นการปิดเกมแบบไม่ครบยก และเคยทำสถิติชนะติดต่อกันถึง 5 ไฟต์ ก่อนสะดุดแพ้ใน 2 ไฟต์หลังสุด
แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้เขาตั้งเป้าล้มอดีตเจ้าบัลลังก์ชื่อก้องโลกอย่าง “ชินยะ” เพื่อกู้คืนฟอร์มเก่งและเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งบนสังเวียน ONE
