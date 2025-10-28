กำปั้นยังเติร์กไทยไร้เหรียญติดมือ มวยสากลเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่บาห์เรน
นายเพิก พึ่งปัญญา สต๊าฟโค้ชทีมมวยสากลเยาวชนทีมชาติไทย ยอมรับประสบการณ์ในการชกต่างประเทศเป็นรอง ทำให้กำปั้นยังเติร์กไทย ไร้เหรียญติดมือ หลัง ฐิติพันธ์ คำแร่ ดีกรีเหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด แพ้ ซิงห์ มอยบุงคาบาม นักชกอินเดีย 1-4 ในรุ่น 50 กก. เช่นเดียวกับ รุ่น 66 กก. สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 แพ้อาร์เอสซี เการิสซังการ์ เดซมุกห์ นักชกอินเดีย ยกที่ 3 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 ตุลาคมทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทย มีการแข่งขัน 2 คู่ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ เริ่มต้นที่รุ่น 50 กก. ฐิติพันธ์ คำแร่ ดีกรีเหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด พบ ซิงห์ มอยบุงคาบาม นักชกอินเดีย ตลอด 3 ยก นักชกเยาวชนทีมชาติไทยพยายามเดินหน้าแลกหมัด แต่ว่าสู้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งไม่ได้ พ่ายคะแนน 1-4 ชวดได้เหรียญทองแดง
ขณะที่รุ่น 66 กก. สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568 พบ เการิสซังการ์ เดซมุกห์ นักชกอินเดีย ผลการแข่งขันปรากฎว่า สันติเป็นรองทั้งสองยก โดนพายุหมัดของนักชกแดนภารตะ ทำให้ยกที่ 3 กรรมการยุติการชก ส่งผลให้สันติแพ้อาร์เอสซีในยกนี้ ตกรอบ 8 คนเช่นกัน
นายเพิก พึ่งปัญญา สต๊าฟโค้ชทีมมวยสากลเยาวชนทีมชาติไทย เปิดเผยว่า เด็กชุดนี้เป็นเด็กที่สร้างขึ้นมาใหม่ และบางรุ่นเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันคัดเลือกในกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ในปีหน้า ซึ่งจะต้องรีบพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของเด็ก เพื่อให้ทันต่างชาติ
“สิ่งที่เด็กชุดนี้ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของประสบการณ์ในการชกรายการต่างประเทศ บางคนเพิ่งออกต่างประเทศครั้งแรก จึงทำให้เด็กๆ ตื่นเต้น เด็กจะเก่งเวลาชกรายการในประเทศ แต่พอออกมาชกกับต่างประเทศบรรยากาศ มันจะคนละอย่างกัน ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข”
สำหรับ มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ครั้งที่ 3 มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย