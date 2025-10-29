เครื่องกำลังร้อน! ไท ลุยบู๊ MMA ต่อเนื่อง ท้าชนซามูไรไร้พ่ายโชโสะ
ยกระดับความเดือดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยล่าสุดได้ประกบ โชโสะ อิโซจิมะ จอมบู๊ไร้พ่ายเจ้าถิ่น มาปะทะกับ ไท รูโทโล แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) จากสหรัฐอเมริกา ในกติกา MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)
น่าสนใจว่าการขึ้นชกในกติกา MMA ไฟต์ที่ 2 ของ “ไท” จะทำผลงานได้ออกมาดีขนาดไหน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับด่านโหดอย่าง “โชโสะ” ที่ยังไม่เคยแพ้ใครตลอดการชกระดับอาชีพ และมาพร้อมความกระหายเต็มเปี่ยมที่จะดับซ่าผู้มาเยือนเพื่อเก็บแต้มชัยสำคัญมาครองต่อหน้าแฟนๆ บ้านเกิดให้ได้ งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไป แฟนกีฬาการต่อสู้ตัวจริงต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!
โชโสะ คืออีกหนึ่งนักชกสุดอันตรายจากญี่ปุ่น ผู้เป็นเจ้าของสถิติการชกระดับอาชีพสุดสะพรึง 6 ไฟต์ไม่แพ้ใคร โดยเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 36 เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะทีเคโอ นิโคลัส วินญา จากอาร์เจนตินา ในยกที่ 2 พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) มาครองทันที
ด้วยศักดิ์ศรีเจ้าบ้านที่ค้ำคอ ทำให้ไฟต์นี้ “โชโสะ” พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ขอสานต่อสถิติไร้พ่ายด้วยการดับซ่า “ไท” ให้ได้สถานเดียว เพื่อเรียกเสียงเฮจากแฟนๆ บ้านเกิดให้กึกก้องไปทั่วสนาม อาริอาเกะ อารีนา
ด้าน “ไท” พิสูจน์ฝีมือความเป็นสุดยอดนักรัดระดับโลกจากผลงาน 8 ไฟต์ไร้พ่ายในกติกาปล้ำจับล็อกบนเวทีของ ONE และคว้าแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต มาครองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมป้องกันเข็มขัดจากนักรัดฝีมือฉกาจได้อีกถึง 2 ครั้ง
ไฟต์ล่าสุด “ไท” เดินตามรอยพี่ชายฝาแฝด “เคด รูโทโล” เข้าสู่การแข่งขัน MMA ครั้งแรกในชีวิต พร้อมกับลดน้ำหนักลงมาสู้ในรุ่นไลต์เวต เป็นครั้งแรกใน ONE และสามารถแจ้งเกิดได้ทันทีด้วยการซับมิชชันหยุดสถิติไร้พ่ายของ “อาเดรียน ลี” น้องคนเล็กแห่ง “ตระกูลลี” ในศึก ONE Fight Night 35 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
และครั้งนี้เขาต้องการบุกมาถล่มเอาชนะ “โชโสะ” ผู้ไม่เคยแพ้ใครให้ได้ เพื่อทำฟอร์มสู่การขึ้นชิงบัลลังก์ของรุ่นนี้ที่ “คริสเตียน ลี” ครอบครองอยู่ต่อไป แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง ONEFC.com/one173/