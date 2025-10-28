ยันกลับมาชกแน่นอน! ช้างศึก ขอบคุณ RWS ดูแลค่ารักษาผ่าตัดจมูกตั้งแต่ต้นจนจบ
ช้างศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ ยอดนักชกจากหนองคายที่โชว์หัวใจนักสู้ในการชกศึก RWS เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเข้ารับการผ่าตัดดั้งจมูกที่ยุบตัวจากการโดนศอกของ ราซูล บาเซียน คู่ชกชาวอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟต์ดังกล่าว แต่ช้างศึกก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องผ่าตัด และได้เข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 27 ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแพทย์ได้ทำการดามเหล็กเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
ช้างศึก กล่าวอัพเดตอาการว่า “การผ่าตัดทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับ คุณหมอแนะนำให้พักรักษาตัวประมาณ 1 เดือน ถึงจะกลับมาซ้อมได้ตามปกติ”
นักชกจากค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RWS ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด และค่ายมวยเพชรยินดีที่ดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงแฟนๆ ที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างท่วมท้น
“ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้ ขอบคุณทาง RWS ที่ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ขอบคุณค่ายมวยเพชรยินดีที่ดูแลเป็นอย่างดีครับ”
พร้อมกันนี้ ช้างศึกยังฝากได้ถึงเอฟซี โดยยืนยันว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้จะยิ่งทำให้เขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน
“ไว้เจอกันใหม่เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิม รับรองว่าจะกลับมาชกอีกครั้งแน่” เป็นการยืนยันถึงการคืนสู่สังเวียนมวยด้วยความมุ่งมั่นอีกครั้ง” ช้างศึกล่าวปิดท้าย