ล่าตั๋วชิงบัลลังก์! เพชรจีจ้า หวนชกมวยไทย ซัดเดือดมาร์ตินา ศึก ONE Fight Night 38
เผยโฉมคู่มวยหญิงสุดเดือดที่จะเข้ามาเสริมทัพความมันให้กับศึก ONE Fight Night 38 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 โดย เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) จะพบกับ มาร์ตินา เคียร์ชินสกา จอมบู๊สาวจากโปแลนด์ ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต
ศึกครั้งนี้เป็นการประชันฝีมือของ 2 สาวแกร่งฟอร์มแรงแห่งรุ่นอะตอมเวต ซึ่งผู้ชนะอาจจะได้ตั๋วขึ้นไปชิงเข็มขัดจากราชินีของรุ่นนี้อย่าง “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ต่อไป โดย “เพชรจีจ้า” จะสามารถสานต่อสถิติไร้พ่ายไฟต์ที่ 8 บนเวทีของ ONE เพื่อสานฝันสู่การไล่ล่าตำแหน่งราชินี 2 กติกาได้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องตามเชียร์กันให้สุดเสียง!
“เพชรจีจ้า” สุดยอดนักสู้สาวแกร่งขวัญใจชาวไทย ปัจจุบันถือครองสถิติ 7 ไฟต์ไร้พ่ายในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งบนเวทีของ ONE โดยผลงานล่าสุดคือการบุกไปรักษาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งครั้งแรก ด้วยการไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “คานะ โมริโมโตะ” ยอดนักชกชาวญี่ปุ่น อย่างสวยงามในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา
หลังข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 3 ไฟต์ติด จนประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาครอง พร้อมป้องกันตำแหน่งได้ 1 ครั้ง ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ “เพชรจีจ้า” จะหวนกลับมาชกภายใต้กติกามวยไทย ครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำฟอร์มขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต จาก “อัลลิเซีย” เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นราชินี 2 กติกาให้ได้
ด้าน “มาร์ตินา” แจ้งเกิดตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวในศึก ONE Fight Night 19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด้วยการขึ้นชกในฐานะมวยแทนและสามารถเอาชนะทีเคโอ “นัท วันเดอร์เกิร์ล” นักชกชาวไทยไปได้ในยกที่ 2 แม้ไฟต์ต่อมาจะสะดุดแพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดาย แต่เธอสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการเก็บชัยชนะติดต่อกันใน 2 ไฟต์หลังสุด
“มาร์ตินา” ฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเอาชนะ “ซินเทีย ฟลอเรส” จากเม็กซิโก ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ และแน่นอนว่าไฟต์นี้เธอต้องการหยุดไร้พ่าย “เพชรจีจ้า” ลงให้ได้ เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีพอที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปของ “อัลลิเซีย”
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.