ไผ่ ลิกค์ หนุนจัดมวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 ได้แชมป์เหนือ-อีสาน ลิ่วรอบชิงแชมป์ ปทท.
“ไผ่ ลิกค์” นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกำแพงเพชร และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน “มวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” ซีซั่น 3 รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโซนภาคเหนือ ที่เวทีมวยชั่วคราวลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมด้วย
โดยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นคณะกรรมการการแข่งขันพร้อมพสกนิกรได้ร่วมกันยืนหยุดนิ่งน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายสัจจวิทย์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับการต่อสู้ของเหล่านักชกรากหญ้าที่จะต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ ตนให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะดำเนินโครงการจัดศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลในซีซั่นที่ 4 อย่างเต็มที่
ด้านผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แววลูกรัก โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล (สุรินทร์) ชนะ น็อกยก3 ขุนศึก ศิษย์บอลสกล (สกลนคร) / ภาคเหนือ เพชรสีฟ้า ศิษย์เจ๊แดง (แม่ฮ่องสอน) ชนะน็อกยก 3 เพชรนิยม บ้านตากเรดิโอยิม(ตาก)
รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์(หญิง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่งทิพย์ ส.สหมิตร (สกลนคร) ชนะคะแนน แก้วกานดา สท.สุคนธ์ (บุรีรัมย์) / ภาคเหนือ เพชรสยาม ศิษย์ ป.ยุทธ (เชียงใหม่) ชนะผ่าน ธิดาพลอย บ้านตากเรดิโอยิมส์(ตาก)ที่ได้รับบาดเจ็บจากการฟิตซ้อม
รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบ้านดุง ทรายมูลสนุกเกอร์คลับ (ยโสธร) ชนะคะแนน มนต์ไฟ ว.วัฒนะ / ภาคเหนือ เสือคิม ผดุงชัยมวยไทยยิม (พิษณุโลก) ชนะคะแนน ไก่ชน ศ.ประวัติเมืองออมสินยิมส์(พิจิตร)
รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธีรเดช ม.ราชภัฎสุรินทร์(สุรินทร์) ชนะน็อกยก1 ณรงค์ฤทธิ์ เพชรหนองกี่ (บุรีรัมย์) / ภาคเหนือ แสงพนม ผดุงชัยมวยไทยยิมส์ (พิษณุโลก) ชนะคะแนน พรสุเมเชียงใหม่ เจ.อาร์.มวยไทย (เชียงใหม่)
รุ่นไลต์เวต 135 ปอนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรือนทอง ส.ทวีทรัพย์ ชนะน็อกยก 4 ยอดเหล็กเพชร ศิษย์เชียงรุ้ง (หนองบัวลำภู) / ภาคเหนือ เพชรทวิน เทพภาคิน (เพชรบูรณ์) ชนะผ่าน ชัยนารายณ์ หยกฟ้ามวยไทยยิม (เชียงราย) ที่บาดเจ็บจากการชกไฟต์ที่ผ่านมา
รุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาคริต ม.ราชภัฎสุรินทร์(สุรินทร์) ชนะคะแนน ป้อมเพชร ศิษย์เจ๊ฑูรย์ (กาฬสินธุ์) / ภาคเหนือ ทหารเอก เกียรติฉัตรชัย (กำแพงเพชร) ชนะผ่าน เรือนแก้วน้อย ศิษย์นายกดำ(เชียงใหม่) ที่แขนหักจากการชกนัดที่แล้ว
สำหรับศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ซีซั่น 3 นัดต่อไป จะจัดในวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็นการชกรอบรองชนะเลิศระหว่างแชมป์ภาคกลางปะทะแชมป์ภาคใต้ และแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปะทะแชมป์ภาคเหนือ โดยผู้ชนะในรอบนี้จะเข้าไปชิงชนะเลิศประเทศไทย ในวันที่ 31 ธันวาคม ที่ จ.พะเยา