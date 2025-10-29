ทัพกำปั้นไทยลัดฟ้าสู้ศึกฟินแลนด์ เตรียมความพร้อมก่อนบู๊ซีเกมส์
มาเรียโน่ กอสซาเลส หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทย พร้อมกำปั้นทีมชาติชุดซีเกมส์ บินลัดฟ้าสู้ศึกที่ประเทศฟินแลนด์ เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย ก่อนชกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ เพื่อเป้าหมายเจ้าเหรียญทอง
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลฯ ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนเยาวชนและประชาชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ตุลาคม ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบา พร้อมด้วยสต๊าฟโค้ชประกอบด้วย ร.ต.สุบรรณ พันโนน, ร.ท.หญิง สุดาพร สีสอนดี, จ.ส.อ.ฐวิกร สณฑ์สกุณา และนักชกทั้งชาย-หญิง 10 คน บินลัดฟ้าไปประเทศฟินแลนด์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลรายการ”แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025″ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายนนี้ ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์
สำหรับนักชกชาย 5 คน ประกอบด้วย รุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม, รุ่น 65 กก. คุณาธิป ปิดนุช, รุ่น 70 กก. บรรจง สินสิริ, รุ่น 75 กก. พีระพัฒน์ เยี่ยะสูงเนิน, รุ่น 80 กก. จักรพงษ์ ยมโคตร
ส่วนนักชกหญิง 5 คน มี รุ่น 51 กก.หญิง จุฑามาศ รักสัตย์, รุ่น 54 กก.หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง, รุ่น 57 กก.หญิง ปุณรวีร์ รื่นรส, รุ่น 60 กก.หญิง อภิษฎา ทันท่าหว้า และรุ่น 65 กก.หญิง ธนัญญา สมนึก