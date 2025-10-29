เศร้า! ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม อดีตนักมวยดีกรีแชมป์ IBF เสียชีวิต
จากกรณีมีการขอรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด หรือ “สารวัตรมัน” อดีตนักมวยดังซึ่งมีชื่อในวงการคือ “ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม” ดีกรีอดีตแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นแบนตัมเวต ระหว่างปี พ.ศ.2546-2549
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ต.ธีระพงศ์ เสียชีวิตแล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและเพื่อนๆ โดยมีเพื่อนๆ เข้าไปโพสต์ภาพและข้อความสแงดความอาลัยในเฟซบุ๊กของ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ เป็นจำนวนมาก
สำหรับประวัติของสารวัตรมัน หรือ “ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม” คว้าแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นแบนตัมเวต โดยชนะน็อกเชอร์วิน มานาทัด นักชกฟิลิปปินส์ ในยกที่ 11 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นป้องกันแชมป์โลกได้ 5 ครั้ง